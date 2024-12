Tom Cruise recebe mais alta condecoração civil da Marinha dos EUA - Divulgação / US Navy

Publicado 18/12/2024 09:22 | Atualizado 18/12/2024 10:57

O ator norte-americano Tom Cruise, de 62 anos, recebeu nesta terça-feira (17) a mais alta condecoração civil da Marinha dos Estados Unidos por suas contribuições para o aumento do alistamento militar. A cerimônia aconteceu nos estúdios Longcross, próximo a Londres, no Reino Unido, onde o ator está trabalhando.

O prêmio Distinguished Public Service Award, que reconhece “contribuições notáveis” para a valorização e visibilidade das Forças Armadas, foi entregue pelo secretário da Marinha dos EUA, Carlos Del Toro.Cruise expressou orgulho ao receber a homenagem, que veio acompanhada de uma medalha e um certificado. "É uma honra extraordinária. Sei que na vida, algo que é muito verdadeiro para mim, é que liderar é servir. E eu tenho isso bem presente. E vejo isso nos homens e mulheres da carreira militar", disse o galã.A Marinha destacou que o ator "aumentou a consciência e o apreço do público" pelos profissionais que arriscam suas vidas para salvar as de outras pessoas, através de seus filmes.Desde o lançamento de "Top Gun", em 1986, que se tornou um grande sucesso, houve um aumento significativo no número de candidatos à carreira militar. Inclusive, a Marinha chegou a montar mesas de recrutamento nos cinemas para aproveitar a popularidade do filme, que despertou um forte desejo patriótico.Em 2022, o filme "Top Gun: Maverick" reacendeu esse interesse, aproximando as Forças Armadas de um público mais jovem menos engajado com ideias patrióticos e revitalizando o desejo de servir ao país.Em um comunicado, a Marinha afirmou que a sequência da saga "trouxe nostalgia às audiências mais velhas e revigorou as mentes das audiências mais novas, o que efetivamente direcionou o interesse de um público mais jovem para os conjuntos de competências e oportunidades que a Marinha pode oferecer".Cruise também foi elogiado por outros filmes, como “Nascido em 4 de Julho” (1989), que aborda os desafios enfrentados por veteranos de guerra, “Questão de Honra” (1992), que explora ética e disciplina militar, e a franquia “Missão: Impossível”, em que interpreta um oficial de elite.A próxima aparição do ator nas telas do cinema será em "Missão: Impossível - O Acerto Final", com estreia prevista para maio de 2025.