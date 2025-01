Wagner Santiago, do 'BBB 18', é o que mais tem opções. Na plataforma Privacy, ele cobra R$ 19,99 por mês. Já no OnlyFans, US$ 15 por mês, US$ 42,75 por três meses, US$ 81 por seis meses e US$ 153 por um ano. Ele ainda possui um canal no Telegram por R$ 19,99