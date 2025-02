Preta Gil - Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2025 16:56

Rio - Preta Gil, de 50 anos de idade, foi surpreendida com uma mensagem que alegava que a cantora teria morrido nesta sexta-feira (21). A filha de Gilberto Gil recebeu alta hospitalar na semana passada após passar 55 dias internada em um hospital em São Paulo depois que realizou uma longa cirurgia para retirar tumores.

Ela usou os Stories para compartilhar uma postagem de uma internauta que alegava a morte da estrela. "Infelizmente ela se foi, perda muito triste, lutou muito", dizia a publicação. Ela rebateu as alegações: "Oi, querida! Eu estou vivíssima, ainda estou aqui e estarei por muito tempo. Que loucura", disse Preta.



A artista deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 18 de dezembro para realizar a extensa cirurgia de mais de 20 horas para retirada de tumores. Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e considerada em remissão no final daquele ano, contou sobre a volta da doença -- em quatro lugares diferentes -- em agosto de 2024.