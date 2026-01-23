Vinicius Jr reagiu a clique sensual de Virginia FonsecaReprodução/Instagram
Vincius Jr. reage a clique nu de Virginia Fonseca
Casal oficializou namoro em outubro de 2025
Marcelo Sangalo surge em corrida noturna com o pai, Daniel Cady
Foto foi compartilhada no Instagram do jovem nesta sexta-feira (23)
Yanna Lavigne afirma ter sido bloqueada por administrador de Noronha por críticas ambientais
Atriz questionou a instalação de painéis de LED no arquipélago; entenda
Ludmilla recusa entrevista ao SBT: 'Defendem racista'
Negativa remete ao episódio de 2017, quando o jornalista Marcão do Povo se referiu à artista como 'macaca' na emissora
Michel Teló expõem amigos que esqueceram aniversário e cita Marcos Mion
Cantor completou 45 anos na quarta-feira (21)
Lucas Borbas nega busca por visibilidade com morte de Isabel Veloso
Viúvo da influenciadora relatou missão de ajudar pessoas na luta contra o câncer
