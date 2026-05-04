Alanis Guillen termina namoro com Giovanna Reis - Reprodução / Instagram

Alanis Guillen termina namoro com Giovanna ReisReprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 07:02

Rio - Alanis Guillen, de 27 anos, conseguiu na Justiça do Rio uma medida protetiva contra a ex-namorada Giovanna Reis com base na lei Maria da Penha. Intérprete da personagem Lorena em "Três Graças", a atriz fez o pedido depois de algumas situações de perseguição, tentativas de contato insistentes, incluindo idas a sua casa, e ameaças por parte da ex. As duas colocaram um ponto final no relacionamento em março após antigas publicações atribuídas à produtora, com teores racistas e homofóbicos, serem expostas.

A informação inicialmente foi divulgada pelo perfil "Segue a Cami" no Instagram. Já o colunista Gabriel Vaquer, do "F5", obteve detalhes do despacho da decisão, assinado no dia 29 de abril. "A urgência é evidente, pois a reiteração das condutas descritas indica risco concreto de agravamento da situação, com potencial lesão à integridade psicológica, à privacidade e à tranquilidade da requerente", diz um trecho do documento.

Com a decisão, Giovanna não pode manter contato com Alanis por nenhum meio. "A requerida (Reis) precisa se abster de se aproximar da requerente (Alanis), de sua residência, de seu local de trabalho e de quaisquer outros locais de frequência habitual, devendo manter distância mínima de 300 (trezentos) metros".

Ainda de acordo com o despacho, a produtora está proibida de fazer comentários públicos sobre a artista, bem como "divulgar, expor, comentar ou publicar quaisquer aspectos da vida privada da requerente, por qualquer meio físico ou digital, inclusive redes sociais, aplicativos de mensagem, entrevistas ou veículos de comunicação".



