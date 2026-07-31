O jornalista Kadu Brandão afirmou que Davi Brito tentou vender a ele uma conta reserva do Instagram por R$ 5 mil - Reprodução / Instagram

O jornalista Kadu Brandão afirmou que Davi Brito tentou vender a ele uma conta reserva do Instagram por R$ 5 milReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2026 12:21

Rio - O jornalista Kadu Brandão afirmou que Davi Brito tentou vender a ele uma conta reserva do Instagram por R$ 5 mil. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o editor-chefe do iBahia contou que o campeão do "BBB 24" apresentou os números de engajamento do perfil durante a negociação e aproveitou para criticar influenciadores que alegam ter perdido suas contas.

Apresentador Kadu Brandão revela que Davi Brito tentou lhe vender uma de suas contas reservas no Instagram por R$ 5 mil. pic.twitter.com/v1h3gmVo8P — Central Reality (@centralreality) July 30, 2026

"Davi me ofereceu uma conta de Instagram reserva dele por 5 mil reais. Cinco mil reais. E mostrou o engajamento, viu, seus bestas? Olha o engajamento do post dele", afirmou.



Segundo Kadu, o perfil oferecido tinha cerca de 80 mil seguidores e registrava aproximadamente 6 mil visualizações por Stories. O jornalista ironizou os números e disse acreditar que alguns criadores de conteúdo simulam a perda de perfis para impulsionar contas secundárias. "Davi me ofereceu uma conta de Instagram reserva dele por 5 mil reais. Cinco mil reais. E mostrou o engajamento, viu, seus bestas? Olha o engajamento do post dele", afirmou.Segundo Kadu, o perfil oferecido tinha cerca de 80 mil seguidores e registrava aproximadamente 6 mil visualizações por Stories. O jornalista ironizou os números e disse acreditar que alguns criadores de conteúdo simulam a perda de perfis para impulsionar contas secundárias.