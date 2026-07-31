O jornalista Kadu Brandão afirmou que Davi Brito tentou vender a ele uma conta reserva do Instagram por R$ 5 milReprodução / Instagram
Apresentador Kadu Brandão revela que Davi Brito tentou lhe vender uma de suas contas reservas no Instagram por R$ 5 mil. pic.twitter.com/v1h3gmVo8P— Central Reality (@centralreality) July 30, 2026
"Davi me ofereceu uma conta de Instagram reserva dele por 5 mil reais. Cinco mil reais. E mostrou o engajamento, viu, seus bestas? Olha o engajamento do post dele", afirmou.
Segundo Kadu, o perfil oferecido tinha cerca de 80 mil seguidores e registrava aproximadamente 6 mil visualizações por Stories. O jornalista ironizou os números e disse acreditar que alguns criadores de conteúdo simulam a perda de perfis para impulsionar contas secundárias.
"E vocês, bestas, ficam seguindo porque 'ai, caiu minha conta'. É mentira. Eu já falei disso aqui. Esses influenciadores que não têm com o que agregar fingem que a conta deles caiu para você, besta fã, seguir ele em outro lugar. Aí ele ganha seguidores, ganha engajamento e vende essa conta", declarou.
Na sequência, Kadu questionou a proposta feita por Davi.
"Vocês acham que uma pessoa que tem milhões, ou que tem algum dinheiro relevante, vai estar batendo na minha porta oferecendo uma conta de Instagram por R$ 5 mil?", completou.
Davi Brito não se manifestou publicamente sobre a declaração. A assessoria também foi procurada, mas não houve resposta até o momento da publicação desta matéria; o espaço segue aberto.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa