Maisa lista tipos de homens com quem não se relacionaria e rebate críticas - Reprodução Instgram

Maisa lista tipos de homens com quem não se relacionaria e rebate críticasReprodução Instgram

Publicado 04/08/2026 16:30

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Entre os pontos citados, Maisa afirmou que não se envolveria com homens que optam por não trabalhar, falam mal de todas as ex-namoradas, são excessivamente ciumentos, tratam mal funcionários ou tentam mudar a personalidade da parceira."A coisa mais grotesca é sair com um cara num date que não sabe tratar bem os atendentes", afirmou.A atriz também disse que evita relacionamentos com pessoas que não fazem planos para o futuro ou que moram longe e não conseguem conciliar a rotina para manter o contato.Durante a conversa, Maisa ainda comentou se namoraria um jogador de futebol. Ao ser questionada pela amiga, respondeu que isso dependeria da situação. A declaração chamou atenção porque, recentemente, ela foi apontada como possível affair dos jogadores Memphis Depay e Rodrygo.Nos comentários da publicação, alguns internautas criticaram os critérios da artista. "Quer um príncipe", escreveu um seguidor. Maisa respondeu em tom bem-humorado: "Eu acho que um príncipe tem que fazer bem mais que isso hahaha mas sendo uma princesa, eu mereço também".Ela também rebateu quem sugeriu que permaneceria solteira por causa das exigências."Tenho referências tão boas em casa e uma boa relação comigo, que jamais abaixaria minha régua para caber em um amor que não é para mim. Cada um sabe de si", escreveu.Ao encerrar a discussão, a atriz reforçou que o vídeo refletia apenas suas preferências pessoais. "Saber o que você não quer é saber o que você quer", concluiu.