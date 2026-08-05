Adriane Galisteu fez homenagem no aniversário do filho Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu comemora aniversário do filho: 'Amor que transforma'
Vittorio, fruto do relacionamento da apresentadora com Alexandre Iódice, completou 16 anos na terça-feira (4)
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