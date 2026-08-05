Adriane Galisteu fez homenagem no aniversário do filho - Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu fez homenagem no aniversário do filho Reprodução/Instagram

Publicado 05/08/2026 14:29

Rio - Adriane Galisteu usou as redes sociais nesta para celebrar o aniversário do filho, Vittorio, fruto do casamento com o empresário Alexandre Iódice. O adolescente completou 16 anos na terça-feira (4) e recebeu uma homenagem da apresentadora.

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"Hoje o amor da minha vida faz 16 anos... É impossível explicar o que aconteceu comigo no dia em que você chegou. Você me apresentou um amor que eu nem imaginava ser capaz de sentir. Um amor que transforma, ensina, desafia e dá sentido a tudo", afirmou.

A apresentadora destacou o privilégio de acompanhar o crescimento de Vittorio. "Tenho orgulho do menino que você foi e ainda mais do homem gentil, forte, curioso e cheio de luz que está começando a se tornar. Meu desejo é que você tenha coragem para seguir seus sonhos, sabedoria para fazer suas escolhas e a certeza de que, aconteça o que acontecer, sempre terá um lugar seguro nos meus braços".

Nos comentários, o filho de Adriane Galisteu recebeu felicitações dos famosos. "Saúde e todos os sorrisos mais lindos que a vida puder dar pra Vittorio pelo caminho!", escreveu Danielle Winits. "Parabéns pra você e pro rapaz!!! Muita saúde, aventuras, juízo e amor", desejou Astrid Fontenelle. "Viva", disse Eliana.