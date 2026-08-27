Marcello Antony compara atuação e corretagem: 'Não tem como decorar'Reprodução/Instagram
"Por anos, o meu trabalho era entregar emoções que já vinham prontas no papel, mas, ao contrário da atuação, nessa profissão, eu não tenho como decorar as falas", explicou.
Marcello afirmou que cada atendimento exige uma abordagem diferente, já que os clientes apresentam necessidades e expectativas particulares. "Cada cliente que aparece na minha frente traz uma realidade diferente, com necessidades específicas, medos únicos, e a minha resposta para cada um não tem como ser roteirizada", disse.
No Dia do Corretor de Imóveis, celebrado nesta quinta, o ator também aproveitou para homenagear os profissionais da área. "Ser corretor exige técnica, estudo e principalmente sensibilidade para ouvir de verdade o que o cliente precisa", afirmou.
Mudança para Portugal
Marcello Antony vive em Portugal desde 2018. Ele havia se mudado inicialmente para participar das gravações de uma novela, mas acabou decidindo permanecer no país.
A adaptação fez com que o ator escolhesse criar os cinco filhos na Europa. Entre os motivos para a mudança definitiva, ele já citou a busca por mais segurança para a família.
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