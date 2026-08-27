Marcello Antony compara atuação e corretagem: 'Não tem como decorar' - Reprodução/Instagram

Marcello Antony compara atuação e corretagem: 'Não tem como decorar'Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2026 22:55 | Atualizado 27/08/2026 23:07

Rio - Marcello Antony, de 61 anos, compartilhou nesta quinta-feira (27) detalhes da rotina profissional longe da televisão. Vivendo em Portugal, o ator passou a trabalhar como corretor de imóveis de luxo e comparou a nova atividade com os anos dedicados à dramaturgia.

"Eu resolvi mudar de vida e vim para Portugal ajudar mais gente a encontrar o lugar ideal para morar", contou Marcello em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, a profissão trouxe uma diferença importante em relação à atuação: a necessidade de improvisar diante de cada cliente.



"Por anos, o meu trabalho era entregar emoções que já vinham prontas no papel, mas, ao contrário da atuação, nessa profissão, eu não tenho como decorar as falas", explicou.



Marcello afirmou que cada atendimento exige uma abordagem diferente, já que os clientes apresentam necessidades e expectativas particulares. "Cada cliente que aparece na minha frente traz uma realidade diferente, com necessidades específicas, medos únicos, e a minha resposta para cada um não tem como ser roteirizada", disse.



No Dia do Corretor de Imóveis, celebrado nesta quinta, o ator também aproveitou para homenagear os profissionais da área. "Ser corretor exige técnica, estudo e principalmente sensibilidade para ouvir de verdade o que o cliente precisa", afirmou.



Mudança para Portugal



Marcello Antony vive em Portugal desde 2018. Ele havia se mudado inicialmente para participar das gravações de uma novela, mas acabou decidindo permanecer no país.



A adaptação fez com que o ator escolhesse criar os cinco filhos na Europa. Entre os motivos para a mudança definitiva, ele já citou a busca por mais segurança para a família.