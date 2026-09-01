Viúvo, César Ferrario homenageia Titina Medeiros no dia em que faria 50 anos - Reprodução / Instagram

Viúvo, César Ferrario homenageia Titina Medeiros no dia em que faria 50 anosReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2026 11:34 | Atualizado 01/09/2026 12:32

"Hoje é o dia do aniversário de Titina: 01.09. Seriam os seus 50 anos. Muito amor, para sempre", escreveu César na legenda da publicação.

Nos stories, ele também compartilhou uma montagem reunindo diferentes personagens vividos por Titina ao longo da carreira. Em outro registro, repostou uma homenagem feita por uma amiga da atriz, que destacou a energia e as lembranças deixadas por ela. E assim seguiu, republicando diversas homenagens em seu perfil pessoal.A publicação no feed recebeu mensagens de carinho de artistas. Isadora Cruz comentou: "Eterna!!!! Para sempre Titina nos nossos corações". Sérgio Guizé escreveu: "Viva Titina". Já Fabiana Karla disse: "Eterna".Emanuelle Araújo também deixou uma homenagem: "Viva Titina! Viva essa força da natureza que viverá para sempre em nossos corações. Todo amor do mundo, Cesinha".