Viúvo, César Ferrario homenageia Titina Medeiros no dia em que faria 50 anosReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - César Ferrario homenageou Titina Medeiros nesta terça-feira (1º), data em que a atriz completaria 50 anos. Viúvo da artista, que morreu em 11 de janeiro deste ano após ser diagnosticada com câncer de pâncreas em abril de 2026, o ator e diretor publicou uma foto dela e declarou seu amor.
 
 
 
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"Hoje é o dia do aniversário de Titina: 01.09. Seriam os seus 50 anos. Muito amor, para sempre", escreveu César na legenda da publicação.
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Nos stories, ele também compartilhou uma montagem reunindo diferentes personagens vividos por Titina ao longo da carreira. Em outro registro, repostou uma homenagem feita por uma amiga da atriz, que destacou a energia e as lembranças deixadas por ela. E assim seguiu, republicando diversas homenagens em seu perfil pessoal.

A publicação no feed recebeu mensagens de carinho de artistas. Isadora Cruz comentou: "Eterna!!!! Para sempre Titina nos nossos corações". Sérgio Guizé escreveu: "Viva Titina". Já Fabiana Karla disse: "Eterna".

Emanuelle Araújo também deixou uma homenagem: "Viva Titina! Viva essa força da natureza que viverá para sempre em nossos corações. Todo amor do mundo, Cesinha".

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa