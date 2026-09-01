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Veja as fotos dos atores do musical 'Percy Jackson' caracterizados
Protagonista será interpretado por João Lucas; espetáculo estreia em São Paulo no dia 10 de outubro
Rio - O elenco do espetáculo "Percy Jackson - O Ladrão de Raios" surgiu caracterizado em fotos divulgadas nesta terça-feira (1º). Baseado na saga literária criada por Rick Riordan, o musical entra em cartaz no dia 10 de outubro no Teatro Liberdade, em São Paulo, e acompanha a jornada de Percy, um adolescente, filho de Poseidon, que terá como missão impedir uma guerra entre os deuses do Olimpo.
O protagonista será vivido por João Lucas, marido de Sasha Meneghel, enquanto Marianna Alexandre será Annabeth Chase. Caio Paduan interpretará Poseidon.
O elenco do musical também conta com Thales Cesar como Grover Underwood, Fernando Caruso como Sr. D., Analu Pimenta como Sally Jackson, Rodrigo Garcia como Luke e Nicole Luz como Clarisse.
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