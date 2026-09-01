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Veja as fotos dos atores do musical 'Percy Jackson' caracterizados
Celebridades

Veja as fotos dos atores do musical 'Percy Jackson' caracterizados

Protagonista será interpretado por João Lucas; espetáculo estreia em São Paulo no dia 10 de outubro

I
Isabelle Rosa
João Lucas caracterizado como Percy Jackson
João Lucas caracterizado como Percy Jackson
Caio Paduan caracterizado como Poseidon
João Lucas caracterizado como Percy Jackson
Nicole Luz caracterizada como Clarisse
Fernando Caruso caracterizado como o Sr. D
Thales Cesar caracterizado como Grover
Nicole Luz caracterizada como Clarisse
Fernando Caruso caracterizado como o Sr. D
Marianna Alexandre caracterizada como Annabeth Chase
Marianna Alexandre caracterizada como Annabeth Chase
Thales Cesar caracterizado como Grover
Caio Paduan caracterizado como Poseidon
Caio Paduan caracterizado como Poseidon
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Rio - O elenco do espetáculo "Percy Jackson - O Ladrão de Raios" surgiu caracterizado em fotos divulgadas nesta terça-feira (1º). Baseado na saga literária criada por Rick Riordan, o musical entra em cartaz no dia 10 de outubro no Teatro Liberdade, em São Paulo, e acompanha a jornada de Percy, um adolescente, filho de Poseidon, que terá como missão impedir uma guerra entre os deuses do Olimpo.
O protagonista será vivido por João Lucas, marido de Sasha Meneghel, enquanto Marianna Alexandre será Annabeth Chase. Caio Paduan interpretará Poseidon. 
O elenco do musical também conta com Thales Cesar como Grover Underwood, Fernando Caruso como Sr. D., Analu Pimenta como Sally Jackson, Rodrigo Garcia como Luke e Nicole Luz como Clarisse.
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