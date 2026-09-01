Fiuk vende mais um carro após revelar dificuldades financeiras - Reprodução / Instagram

Fiuk vende mais um carro após revelar dificuldades financeirasReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2026 14:28

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Nas redes sociais, o artista contou que o veículo já tem um novo dono e revelou que pretende fazer a entrega pessoalmente. "Vou entregar pessoalmente nos próximos dias! O novo dono vai ser muito feliz com essa máquina. Só quem conhece sabe o poder e a história que ele carrega. Gratidão ", escreveu.O Uno havia sido anunciado por R$ 54 mil, com opção de pagamento em 18 parcelas de R$ 3.611 no cartão. Antes de se despedir do modelo, Fiuk ainda mostrou o último abastecimento."O negócio é o seguinte: abastecendo o último tanque porque hoje o tanque de guerra vai embora, essa raridade aqui. Vou sentir saudade", declarou.A venda faz parte de uma sequência de negociações divulgadas pelo artista após ele falar publicamente sobre dificuldades financeiras e dívidas.Antes do Uno, Fiuk já havia colocado à venda uma Mercedes-Benz C280 por R$ 51 mil. O carro também encontrou um comprador. Outro veículo anunciado pelo cantor é uma Chevrolet Silverado V8, avaliada em R$ 250 mil. A picape, no entanto, ainda está em negociação.Com a sequência de anúncios, Fiuk também recebeu comentários bem-humorados dos seguidores e chegou a ser chamado de "máquina de vendas" nas redes sociais.