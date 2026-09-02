Marcelo Morais, filho de Giovani, saiu em defesa do pai em meio à repercussão do divórcio do sertanejo com Anna Carolina Morais - Reprodução / Instagram

Marcelo Morais, filho de Giovani, saiu em defesa do pai em meio à repercussão do divórcio do sertanejo com Anna Carolina Morais Reprodução / Instagram

Publicado 02/09/2026 12:28 | Atualizado 02/09/2026 12:29

"Nessa semana, muitas coisas aconteceram na nossa família e, como filho, senti no coração a necessidade de me manifestar", iniciou Marcelo.Segundo ele, o fato de Giovani ser uma figura pública fez com que decisões pessoais se transformassem em assunto e julgamento. "Meu pai é uma figura pública e, por isso, decisões da vida pessoal acabam virando assunto, julgamento e, muitas vezes, distorcidas", escreveu.Marcelo também afirmou que a família enfrentou dificuldades ao longo dos últimos anos. "Nós, como família, vivemos durante 16 anos um período muito difícil. Foram anos de distanciamento, de situações que machucaram, que afastaram e que atingiram diretamente meu pai, seus filhos, neta e todas as pessoas que o amam e caminham ao seu lado."

Sem detalhar os episódios aos quais se referia, ele disse que a nova fase vivida pelo pai voltou a provocar ataques. "Vemos novamente muitos ataques, inverdades e opiniões precipitadas de pessoas que não conhecem a história, que não viveram o que vivemos e que se baseiam apenas em uma versão, em achismos e comentários distorcidos."O filho do sertanejo ressaltou que não pretendia expor ou atacar outras pessoas envolvidas no caso. "Não estou aqui para atacar, difamar ou expor ninguém. Isso não faz parte da nossa família e não condiz com o que acreditamos", declarou.Marcelo também afirmou que seguirá a orientação da assessoria de não revelar detalhes da vida pessoal da família e fez um apelo aos internautas. "O que peço, de coração, é que as pessoas tenham mais respeito e empatia. Que não se apeguem à verdade de uma só pessoa, porque toda história tem dois lados e só quem viveu de perto conhece a realidade dos fatos."Ao final, pediu que Giovani possa seguir em frente sem novos ataques. "Nosso desejo é apenas que os ataques cessem e que meu pai possa viver essa nova fase da vida dele em paz, cercado pelo carinho de quem realmente o ama e por quem conhece o seu coração."A manifestação acontece após Anna Carolina detalhar publicamente o fim do casamento com Giovani. Segundo ela, o cantor saiu de casa dizendo que a amava e não voltou. A influenciadora também afirmou que recebeu vídeos dele acompanhado de outra mulher e que, posteriormente, ouviu do então marido que ele precisava de "um tempo".Poucos dias depois, Giovani, de 56 anos, foi visto de mãos dadas com Flávia ao chegar à própria festa de aniversário. Antes disso, os dois já haviam aparecido abraçados em uma publicação feita pelo proprietário de um bar, que apresentou a mulher como "sua amada Flávia".Flávia também se manifestou nas redes e criticou versões sobre o caso. "A verdade é uma só... e é bem diferente do que está sendo dito por aí", escreveu, sem citar nomes.Giovani e Anna Carolina começaram o relacionamento em 2000 e se casaram em 2010, totalizando 26 anos de união.