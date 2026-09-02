Lauana Prado voltará aos palcos após a maternidade Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Lauana Prado revelou, nesta quarta-feira (2), a data de retorno aos palcos após o nascimento do primeiro filho, Dom. A cantora irá se apresentar com o projeto "Raiz" em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 5 de dezembro.
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Lauana Prado - Reprodução/Instagram
Lauana Prado levará o projeto 'Raiz' para Belo Horizonte - Reprodução/Instagram
Dom é o primeiro filho de Lauana Prado - Reprodução/Instagram
Lauana Prado voltará aos palcos após a maternidade - Reprodução/Instagram
"Tô chegando, Beagá", celebrou nos Stories. 
Lauana Prado comunicou a pausa nas apresentações em junho para focar nos preparativos para o nascimento do bebê e cancelou uma apresentação em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo, quando estava com oito meses de gestação.
No mês seguinte, a sertaneja gravou o audiovisual "Cantos da Casa". O projeto traz faixas como "Saudade Sua", "Nenhuma Dúvida" e "Não Troco", além de "Dom", em homenagem ao filho. 