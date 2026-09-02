Lauana Prado voltará aos palcos após a maternidade - Reprodução/Instagram

Lauana Prado voltará aos palcos após a maternidade Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2026 14:24 | Atualizado 02/09/2026 16:58

Rio - Lauana Prado revelou, nesta quarta-feira (2), a data de retorno aos palcos após o nascimento do primeiro filho, Dom . A cantora irá se apresentar com o projeto "Raiz" em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 5 de dezembro.

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"Tô chegando, Beagá", celebrou nos Stories.

Lauana Prado comunicou a pausa nas apresentações em junho para focar nos preparativos para o nascimento do bebê e cancelou uma apresentação em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo, quando estava com oito meses de gestação.