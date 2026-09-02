Marina Sena vira assunto por escolha de livro após término - Reprodução Instagram

Marina Sena vira assunto por escolha de livro após términoReprodução Instagram

Publicado 02/09/2026 16:20 | Atualizado 02/09/2026 16:22

Rio - Marina Sena chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (2) depois de compartilhar um momento de autocuidado no cabeleireiro. O motivo da repercussão, porém, não foi o visual da cantora, mas o livro que ela escolheu para ler enquanto cuidava dos cabelos: Dom Casmurro, de Machado de Assis.

A publicação ganhou interpretações entre os fãs por ter sido feita poucas semanas após o fim do relacionamento de dois anos com Juliano Floss. Na obra, o protagonista Bentinho é consumido pelo ciúme e passa a acreditar que Capitu o traiu com seu melhor amigo, Escobar, embora o romance nunca esclareça se a traição realmente aconteceu.



A referência foi suficiente para internautas levantarem a possibilidade de Marina ter escolhido o clássico como uma provocação ao ex. "Ela não é inocente", brincou um usuário no X, antigo Twitter. Outra pessoa escreveu: "Traiu ou não traiu?". "Capitu nos dizendo a história de Marina", comentou outro seguidor. Apesar das especulações, Marina não afirmou que a escolha do livro tenha qualquer relação com Juliano.



Juliano anunciou o fim do namoro com Marina no dia 17 de agosto. Os dois estavam juntos havia cerca de dois anos. Após a separação, o influenciador passou alguns dias na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, acompanhado da atriz Thainá Duarte.