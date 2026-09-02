Vini Jr. compartilha fotos de viagem com Virginia Fonseca em Ibiza - Reprodução Instagram

Vini Jr. compartilha fotos de viagem com Virginia Fonseca em IbizaReprodução Instagram

Publicado 02/09/2026 18:21

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Em um dos momentos do álbum, Vini e Virginia aparecem juntos em um iate. O jogador também mostrou parte da viagem no jatinho usado pelo grupo no trajeto entre Madri e Ibiza.A publicação ainda reúne momentos com familiares. Entre eles está uma foto em que Vini e Virginia dão um beijo no rosto de Bernardo, irmão mais novo do jogador, que costuma aparecer pouco publicamente.Virginia também compartilhou registros da viagem nas redes sociais. Em uma das imagens, ela aparece ao lado de José Leonardo, de um ano, seu filho com Zé Felipe, e de José Oliveira Neto, de 19 anos, irmão do sertanejo e cunhado de Virginia. O rapaz mora com Vini em Madri.Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de três, filhas de Virginia e Zé Felipe, também viajaram com a mãe para a Espanha.A viagem acontece durante uma pausa na agenda de Vini Jr., que aproveitou os últimos dias do verão europeu ao lado de pessoas próximas.