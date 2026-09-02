Alinne Moraes posou com Renata Sorrah e Sherron Menezzes - Reprodução/Instagram

Alinne Moraes posou com Renata Sorrah e Sherron Menezzes Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2026 19:07

Rio - Alinne Moraes compartilhou nas redes sociais uma série de registros dos bastidores da novela "Por Você", exibida na TV Globo. Nesta quarta-feira (2), a atriz surgiu ao lado das colegas de elenco Renata Sorrah e Sheron Menezzes.

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A intérprete de Vanessa mostrou um clique de mãos dadas com Thiago Lacerda, que dá vida ao personagem Gabriel, marido da vilã. Ela também divulgou fotos de uma gravação junto dos atores Giovanna Grigio e Lucas Leto, que vivem Leandra e Vitor.

Na trama, a personagem de Alinne Moraes é filha de Pérola (Renata Sorrah). A médica anestesista culpa a protagonista Bela (Sheron Menezzes), antiga namorada de Gabriel, pela crise no casamento com o advogado.