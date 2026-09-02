Alinne Moraes posou com Renata Sorrah e Sherron Menezzes Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Alinne Moraes compartilhou nas redes sociais uma série de registros dos bastidores da novela "Por Você", exibida na TV Globo. Nesta quarta-feira (2), a atriz surgiu ao lado das colegas de elenco Renata Sorrah e Sheron Menezzes.
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Alinne Moraes interpreta a médica Vanessa no folhetim - Reprodução/Instagram
Thiago Lacerda nos bastidores de novela com Alinne Moraes - Reprodução/Instagram
Alinne Moraes mostrou registros nos bastidores de 'Por Você' - Reprodução/Instagram
Alinne Moraes mostrou Lucas Leto e Giovanna Grigio durante gravação - Reprodução/Instagram
Alinne Moraes posou com Renata Sorrah e Sherron Menezzes - Reprodução/Instagram
A intérprete de Vanessa mostrou um clique de mãos dadas com Thiago Lacerda, que dá vida ao personagem Gabriel, marido da vilã. Ela também divulgou fotos de uma gravação junto dos atores Giovanna Grigio e Lucas Leto, que vivem Leandra e Vitor. 
Na trama, a personagem de Alinne Moraes é filha de Pérola (Renata Sorrah). A médica anestesista culpa a protagonista Bela (Sheron Menezzes), antiga namorada de Gabriel, pela crise no casamento com o advogado. 