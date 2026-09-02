Hariany Almeida compartilhou ensaio no arquipélago de Pernambuco - Reprodução/Instagram

Hariany Almeida compartilhou ensaio no arquipélago de Pernambuco Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2026 20:59

Rio - Hariany Almeida , de 28 anos, encantou os seguidores nesta quarta-feira (2) ao publicar imagens de um ensaio fotográfico em Fernando de Noronha. A influenciadora posou de biquíni preto durante o pôr do sol no arquipélago pernambucano.

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"Aqui eu me encontro", escreveu na legenda.

A ex-integrante do "BBB 19" ganhou diversos elogios nos comentários da publicação. "Ela todos os dias provando ser uma das mulheres mais lindas do país", disse um perfil. "Que ensaio perfeito", declarou outro. "Deusa das águas", afirmou um terceiro.