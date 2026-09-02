Bella Longuinho atualiza visto dos EUA e diz: ?Não me faz menos mulher? - Reprodução Instagram

Bella Longuinho atualiza visto dos EUA e diz: ?Não me faz menos mulher?Reprodução Instagram

Publicado 02/09/2026 21:11

Rio - Bella Longuinho , de 24 anos, contou nesta quarta-feira (2) que conseguiu atualizar o nome no visto americano, mas não alterou o sexo registrado no documento. A influenciadora afirmou que já esperava pela permanência da informação e disse não se sentir menos mulher por isso.

"Atualizei meu nome no último documento que faltava: o visto americano. Gente, sim, no visto americano, continuo com o sexo masculino aqui, mas eu zero ligo, isso não me faz menos mulher", afirmou nas redes sociais.



Segundo Bella, a equipe responsável pelo procedimento explicou que o sexo permaneceria como masculino em razão das regras adotadas atualmente pelos Estados Unidos. A influenciadora disse que sua prioridade era concluir a atualização do visto para poder viajar ao país.



"Aí eu fiquei tipo assim: 'O que isso vai mudar na minha vida?'. Eu só quero poder ir para os Estados Unidos. Era o último documento que faltava atualizar", contou.



Longuinho já havia alterado o nome na certidão de nascimento, no RG, no passaporte e no título eleitoral. A mudança desses documentos ocorreu no ano passado.



As regras atualmente adotadas pelos Estados Unidos determinam que documentos oficiais e vistos considerem o sexo registrado no nascimento, sem alterações posteriores. A política foi estabelecida durante o governo de Donald Trump e é alvo de críticas de organizações e grupos de defesa dos direitos de pessoas trans.