Bella Longuinho atualiza visto dos EUA e diz: ?Não me faz menos mulher?Reprodução Instagram
Segundo Bella, a equipe responsável pelo procedimento explicou que o sexo permaneceria como masculino em razão das regras adotadas atualmente pelos Estados Unidos. A influenciadora disse que sua prioridade era concluir a atualização do visto para poder viajar ao país.
"Aí eu fiquei tipo assim: 'O que isso vai mudar na minha vida?'. Eu só quero poder ir para os Estados Unidos. Era o último documento que faltava atualizar", contou.
Longuinho já havia alterado o nome na certidão de nascimento, no RG, no passaporte e no título eleitoral. A mudança desses documentos ocorreu no ano passado.
As regras atualmente adotadas pelos Estados Unidos determinam que documentos oficiais e vistos considerem o sexo registrado no nascimento, sem alterações posteriores. A política foi estabelecida durante o governo de Donald Trump e é alvo de críticas de organizações e grupos de defesa dos direitos de pessoas trans.
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