Carol Castro posa com look rubro-negroReprodução/Instagram
"Vai, Flamengo! Saudações rubro-negras a todos os flamenguistas que irão comemorar muito hoje! Foco, força e fé", escreveu Carol na legenda. Na publicação, ela também classificou a torcida do time como a maior do mundo.
Os registros chamaram a atenção dos seguidores, que deixaram diversos elogios nos comentários. “Belíssima”, escreveu uma internauta. “Cada dia mais linda, parabéns”, afirmou outra. “Que mulherão!”, declarou uma fã. Outros usuários também aproveitaram o espaço para demonstrar apoio ao Flamengo.
Recentemente, Carol Castro falou publicamente sobre o diagnóstico de fibromialgia, recebido poucas semanas antes do fim das gravações de "Garota do Momento". A atriz contou que conviveu durante anos com dores pelo corpo, mas tratava os sintomas como algo comum até procurar uma reumatologista e realizar exames.
Desde o diagnóstico, Carol passou a fazer tratamento com medicamentos para aliviar as dores e mantém os exercícios físicos como parte dos cuidados com a saúde. A fibromialgia também pode causar fadiga, alterações no sono, enxaqueca e mudanças no humor e na disposição.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.