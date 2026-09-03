Letícia Cazarré atualizou o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, que segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) - Reprodução / Instagram

Letícia Cazarré atualizou o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, que segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI)Reprodução / Instagram

Publicado 03/09/2026 13:18





"Guilhermina teve duas intercorrências ontem à noite, com convulsões e queda brusca de saturação. Provavelmente foi um pico de febre muito rápido. Estabilizamos com medicação na veia, anticonvulsivante", relatou Letícia.



A mulher de Juliano também falou sobre a dificuldade de acompanhar o sofrimento da filha durante a internação. "Nunca é fácil para uma mãe ver seus filhos sofrendo. Mas tenho certeza de que não nos faltará a graça necessária!", escreveu. Rio - Letícia Cazarré, de 42 anos, atualizou o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, de 4, que segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) . Segundo ela, a menina teve duas intercorrências durante a noite, com convulsões e uma queda brusca de saturação. A atualização foi dada nesta segunda-feira (02)."Guilhermina teve duas intercorrências ontem à noite, com convulsões e queda brusca de saturação. Provavelmente foi um pico de febre muito rápido. Estabilizamos com medicação na veia, anticonvulsivante", relatou Letícia.A mulher de Juliano também falou sobre a dificuldade de acompanhar o sofrimento da filha durante a internação. "Nunca é fácil para uma mãe ver seus filhos sofrendo. Mas tenho certeza de que não nos faltará a graça necessária!", escreveu.

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