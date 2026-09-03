Letícia Cazarré atualizou o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, que segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI)Reprodução / Instagram
"Guilhermina teve duas intercorrências ontem à noite, com convulsões e queda brusca de saturação. Provavelmente foi um pico de febre muito rápido. Estabilizamos com medicação na veia, anticonvulsivante", relatou Letícia.
A mulher de Juliano também falou sobre a dificuldade de acompanhar o sofrimento da filha durante a internação. "Nunca é fácil para uma mãe ver seus filhos sofrendo. Mas tenho certeza de que não nos faltará a graça necessária!", escreveu.
Segundo Letícia, Guilhermina passou a noite em um eletroencefalograma e permaneceu dormindo por muitas horas. "Está bem pálida e inchadinha", acrescentou.
Em outro registro, ela mostrou a filha no leito e voltou a pedir apoio. "Continua dormindo desde às 22h. Quem puder ir à missa hoje, ou apenas entrar em uma igreja bonita e rezar por ela, eu agradeço", pediu.
Maria Guilhermina foi internada no domingo (30). Na atualização anterior, Juliano Cazarré contou que a filha havia sido internada com gastroenterite e também apresentava pneumonia e uma infecção. O ator explicou ainda que a menina precisou receber um acesso profundo pela jugular para administração dos medicamentos e do soro. Segundo ele, Guilhermina tem as veias mais difíceis de acessar por já ter passado por muitos procedimentos ao longo da vida.
A menina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa