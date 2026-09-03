Letícia Cazarré atualizou o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, que segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI)Reprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Letícia Cazarré, de 42 anos, atualizou o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, de 4, que segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Segundo ela, a menina teve duas intercorrências durante a noite, com convulsões e uma queda brusca de saturação. A atualização foi dada nesta segunda-feira (02).

"Guilhermina teve duas intercorrências ontem à noite, com convulsões e queda brusca de saturação. Provavelmente foi um pico de febre muito rápido. Estabilizamos com medicação na veia, anticonvulsivante", relatou Letícia.

A mulher de Juliano também falou sobre a dificuldade de acompanhar o sofrimento da filha durante a internação. "Nunca é fácil para uma mãe ver seus filhos sofrendo. Mas tenho certeza de que não nos faltará a graça necessária!", escreveu.
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Segundo Letícia, Guilhermina passou a noite em um eletroencefalograma e permaneceu dormindo por muitas horas. "Está bem pálida e inchadinha", acrescentou.

Em outro registro, ela mostrou a filha no leito e voltou a pedir apoio. "Continua dormindo desde às 22h. Quem puder ir à missa hoje, ou apenas entrar em uma igreja bonita e rezar por ela, eu agradeço", pediu.

Maria Guilhermina foi internada no domingo (30). Na atualização anterior, Juliano Cazarré contou que a filha havia sido internada com gastroenterite e também apresentava pneumonia e uma infecção. O ator explicou ainda que a menina precisou receber um acesso profundo pela jugular para administração dos medicamentos e do soro. Segundo ele, Guilhermina tem as veias mais difíceis de acessar por já ter passado por muitos procedimentos ao longo da vida.

A menina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa