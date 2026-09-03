Rio - Gominho fez duras críticas a Ratinho em seu perfil no X, antigo Twitter. Na noite de quarta-feira (2), o influenciador desejou o afastamento do apresentador da televisão, onde atualmente comanda o "Programa do Ratinho", no SBT.
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"Sério, gente, que desgraçado maldito é o Ratinho!!! Já deve tá morto por dentro e eu quero que apodreça! Só podia apodrecer longe da TV, né, SBT?? Péssimo! Podre!!", escreveu.
"Porque nós somos diferentes, não adianta achar que nós temos mais um gênero, não. É masculino e feminino. Masculino é XY, feminino é XX. Acabou, não queira inventar uma outra história que não existe. Trans não é mulher", disse ele.
Serio gente que desgraçado maldito é o @ratinhodosbt !!! Ja deve ta morto por dentro e eu quero que apodreça! Só podia apodrecer longe da tv ne @SBTonline ?? Pessimo! Podre!!
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