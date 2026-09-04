Luciano Huck recebe homenagem dos filhos com registros da infância - Reprodução / Instagram

Luciano Huck recebe homenagem dos filhos com registros da infânciaReprodução / Instagram

Publicado 04/09/2026 07:54 | Atualizado 04/09/2026 07:55

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Joaquim Huck publicou nos Stories do Instagram um registro antigo ao lado do pai. Na foto, Luciano aparece agachado enquanto abraça o primogênito. Pai e filho surgem sorridentes e com roupas em tons claros."Parabéns, pai. Te amo", se declarou Joaquim na legenda da publicação.Benício também escolheu lembranças em família para marcar o aniversário. O jovem reuniu registros de viagens ao lado de Luciano e mostrou fotos de diferentes fases da relação entre os dois, em uma espécie de antes e depois.Eva Huck, caçula da família, resgatou uma imagem de quando ainda era criança. No clique, ela aparece nos ombros do apresentador durante um passeio ao ar livre."Que sorte a minha ter você como pai. Obrigada por tudo e por tanto. Te amo infinitamente! Feliz aniversário ", declarou.Luciano Huck é pai de Joaquim, Benício e Eva, frutos do casamento com Angélica.