Luciano Huck recebe homenagem dos filhos com registros da infânciaReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Luciano Huck completou 55 anos nesta quinta-feira (3) e recebeu homenagens de familiares e amigos nas redes sociais. Além da declaração de Angélica, os três filhos do casal, Joaquim, Benício e Eva, também recorreram a fotos da infância para celebrar a data.
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Joaquim Huck resgatou um registro da infância ao lado do pai - Reprodução / Instagram
Benício Huck relembrou viagens e momentos especiais ao lado de Luciano Huck - Reprodução / Instagram
Eva Huck publicou uma foto nos ombros do pai - Reprodução / Instagram

Joaquim Huck publicou nos Stories do Instagram um registro antigo ao lado do pai. Na foto, Luciano aparece agachado enquanto abraça o primogênito. Pai e filho surgem sorridentes e com roupas em tons claros.

"Parabéns, pai. Te amo", se declarou Joaquim na legenda da publicação.

Benício também escolheu lembranças em família para marcar o aniversário. O jovem reuniu registros de viagens ao lado de Luciano e mostrou fotos de diferentes fases da relação entre os dois, em uma espécie de antes e depois.

Eva Huck, caçula da família, resgatou uma imagem de quando ainda era criança. No clique, ela aparece nos ombros do apresentador durante um passeio ao ar livre.

"Que sorte a minha ter você como pai. Obrigada por tudo e por tanto. Te amo infinitamente! Feliz aniversário ", declarou.

Luciano Huck é pai de Joaquim, Benício e Eva, frutos do casamento com Angélica.