Bil Araújo revelou nascimento de Benício, neste último sábado (5)Reprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – O ex-BBB Bil Araújo, de 34 anos, celebrou o nascimento do primeiro filho, Benício, com a empresária e dentista Adriana Yanca. O anúncio ocorreu por meio das redes sociais, neste último sábado (5).

Na publicação feita nos stories do Instagram, ele mostrou uma foto da marca do pé do bebê em seu braço e comemorou a novidade: "Meu filho nasceu. Obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória a ti", escreveu. Bil também revelou a imagem de identificação do recém-nascido.

Em postagem recente, o influenciador havia compartilhado sua ansiedade para o nascimento do filho: "Não vejo a hora de pegar você no colo, te conhecer e ter você aqui com a gente, meu filho. Reta final por aqui e a ansiedade só aumenta, Beni!". 

Bil, que participou do "Big Brother Brasil 2021', oficializou a união com Adriana Yanca em março do ano passado.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa