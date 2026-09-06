Bil Araújo revelou nascimento de Benício, neste último sábado (5)Reprodução/Instagram
Na publicação feita nos stories do Instagram, ele mostrou uma foto da marca do pé do bebê em seu braço e comemorou a novidade: "Meu filho nasceu. Obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória a ti", escreveu. Bil também revelou a imagem de identificação do recém-nascido.
Em postagem recente, o influenciador havia compartilhado sua ansiedade para o nascimento do filho: "Não vejo a hora de pegar você no colo, te conhecer e ter você aqui com a gente, meu filho. Reta final por aqui e a ansiedade só aumenta, Beni!".
Bil, que participou do "Big Brother Brasil 2021', oficializou a união com Adriana Yanca em março do ano passado.