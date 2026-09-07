Simaria fala sobre a vida amorosa - Reprodução do Instagram

Simaria fala sobre a vida amorosaReprodução do Instagram

Publicado 07/09/2026 09:39

Rio - Simaria falou sobre a vida amorosa, neste domingo (6), durante uma interação com os fãs por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram Stories. A cantora, que não assume um relacionamento desde o término do casamento com Vicente Escrig, em 2021, comentou que está solteira e focada no trabalho.

"Eu estou na pista, estou na pista ainda. Será que agora é a hora de eu arrumar um namorado? Acho que é melhor eu esperar um pouco, não é, gente?", comentou a artista.

Prestes a voltar aos palcos depois de um hiato de quatro anos, Simaria comentou que está dedicada ao trabalho, mas não fechada para balanço quando o assunto é um novo amor. "Vamos focar no trabalho agora, botar para lascar. Na hora em que aparecer um coleguinha, um gato, aí eu conto para vocês, não vou esconder de vocês, não. Conto para vocês, está bom?", finalizou.



Ex-dupla de Simone, a cantora gravará um projeto audiovisual no dia 12 de setembro no Vibra São Paulo. "A pausa nunca foi o fim da minha história. Foi só o tempo que eu precisei para voltar bem! E meu reencontro com a música tem data e lugar para acontecer", disse ela nas redes sociais.