Virginia Fonseca coloca pedrinhas de diamantes no dente - Reprodução do Instagram

Virginia Fonseca coloca pedrinhas de diamantes no denteReprodução do Instagram

Publicado 07/09/2026 14:30

Rio - Virginia Fonseca colocou pedrinhas de diamante no dente e exibiu o resultado por meio do Instagram Stories, nesta segunda-feira (7). A loira ainda comentou que optou por colocar os brilhos no formato de 'V', inicial do nome dela e do namorado, o jogador Vini Jr., do Real Madrid.

"Estou aqui, gente, olha o que eu inventei. Fiz um 'V'", afirmou Virginia. "Tinha feito no Carnaval aquele '7' e achei muito lindo, estava vendo umas fotos. Agora fiz um 'V' e coloquei um diamantezinho. É tudo diamante, né, doutor?", perguntou a influenciadora. O profissional, então, confirmou. "Achei chique. Diamante no dente agora", completou Virginia.

Na mesma rede social, a loira mostrou os preparativos para a festa de aniversário do filho, José Leonardo, que acontecerá em Goiânia. O tema escolhido foi Homem-Aranha. Ela ainda entregou que a celebração terá um show da Galinha Pintadinha.