Virginia Fonseca e Zé Felipe festejam 2 anos de José Leonardo - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe festejam 2 anos de José LeonardoReprodução/Instagram

Publicado 07/09/2026 19:38

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José Leonardo entrou no clima da comemoração e apareceu vestido como o super-herói. As irmãs, Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, de 3, também seguiram a proposta da festa e usaram vestidos inspirados na Mulher-Aranha.O evento aconteceu na Casa VF, espaço de festas de Virginia, e recebeu uma decoração baseada no universo dos quadrinhos. Balões nas cores vermelha, azul e branca, desenhos de HQ, uma grande teia no teto e um boneco do Homem-Aranha fizeram parte do cenário.A estrutura ainda contou com atrações voltadas para as crianças, entre elas pula-pula e escorregadores infláveis. Um carrinho com doces sem açúcar também foi incluído no cardápio preparado para os convidados.José Leonardo completa 2 anos oficialmente nesta terça-feira (8). A família, no entanto, decidiu antecipar a comemoração por causa dos compromissos dos parentes.Entre os convidados estavam Poliana Rocha, João Guilherme e Margareth Serrão, além das irmãs do aniversariante. Zé Felipe e Virginia acompanharam juntos a festa do filho.Vini Jr., namorado da influenciadora, não esteve presente. O jogador permanece em Madri, na Espanha, por compromissos profissionais.