Tony Ramos, de 77 anos, revelou que já recebe aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - Reprodução / Instagram

Tony Ramos, de 77 anos, revelou que já recebe aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)Reprodução / Instagram

Publicado 09/09/2026 11:29



Rio - Tony Ramos , de 78 anos, revelou que já recebe aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por tempo de contribuição, mas não pretende deixar a atuação. O ator afirmou que pensa apenas em diminuir o ritmo de trabalho durante participação no "Conversa com Bial", disponibilizado no Globoplay nesta terça-feira (8).

O Tony Ramos falando que é aposentado pelo INSS mas que parar de trabalhar nem passa pela cabeça. #ConversaComBial pic.twitter.com/szfErVNC4P — eplay (@forumeplay) September 9, 2026 Ao falar sobre o benefício, Tony destacou os anos em que contribuiu para a Previdência. "Do INSS já desfruto por mérito. Eu me aposentei depois de ter colaborado por 37 anos e cinco meses", contou. Ao falar sobre o benefício, Tony destacou os anos em que contribuiu para a Previdência. "Do INSS já desfruto por mérito. Eu me aposentei depois de ter colaborado por 37 anos e cinco meses", contou.

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A aposentadoria, porém, não significa uma despedida dos sets. Durante a conversa, Betty Faria brincou com a dedicação do colega ao trabalho, e Tony confirmou que manter uma rotina profissional ativa é uma escolha. "Sou grato à vida. Na realidade, esse workaholic é uma revelação? Não. Você foi na veia, eu gosto mesmo de trabalhar", afirmou.



O ator também falou sobre o envolvimento com os personagens enquanto está trabalhando. Segundo Tony, o papel permanece com ele desde o momento em que começa a estudar e memorizar o texto. Ao citar Otoniel, personagem que interpreta atualmente, brincou: "Ele está aqui, ó, está na nuca. Ele não sai da nuca".



No papo, Betty também ressaltou a necessidade de separar a profissão da vida fora das gravações. "O personagem está aqui, mas você tem que chegar em casa, ver se seus filhos foram bem na escola (...) você está vivendo a vida", explicou.



No ar como Otoniel em "Quem Ama Cuida", o ator segue trabalhando enquanto planeja apenas reduzir a intensidade da rotina profissional.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa