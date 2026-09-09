Tony Ramos, de 77 anos, revelou que já recebe aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)Reprodução / Instagram
Ao falar sobre o benefício, Tony destacou os anos em que contribuiu para a Previdência. "Do INSS já desfruto por mérito. Eu me aposentei depois de ter colaborado por 37 anos e cinco meses", contou.
O Tony Ramos falando que é aposentado pelo INSS mas que parar de trabalhar nem passa pela cabeça. #ConversaComBial pic.twitter.com/szfErVNC4P— eplay (@forumeplay) September 9, 2026
O ator também falou sobre o envolvimento com os personagens enquanto está trabalhando. Segundo Tony, o papel permanece com ele desde o momento em que começa a estudar e memorizar o texto. Ao citar Otoniel, personagem que interpreta atualmente, brincou: "Ele está aqui, ó, está na nuca. Ele não sai da nuca".
No papo, Betty também ressaltou a necessidade de separar a profissão da vida fora das gravações. "O personagem está aqui, mas você tem que chegar em casa, ver se seus filhos foram bem na escola (...) você está vivendo a vida", explicou.
No ar como Otoniel em "Quem Ama Cuida", o ator segue trabalhando enquanto planeja apenas reduzir a intensidade da rotina profissional.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa