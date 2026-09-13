’Minha Melhor Amiga’ marca estreia nos cimenas de Gabi Amaral - Divulgação / Paola Monteiro

’Minha Melhor Amiga’ marca estreia nos cimenas de Gabi AmaralDivulgação / Paola Monteiro

Publicado 13/09/2026 05:00

Aos 19 anos, Gabi Amaral integra o elenco de "Minha Melhor Amiga ", filme estrelado por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães em cartaz desde o dia 3 de setembro. No projeto, que marca a estreia da jovem em produções cinematográficas, ela interpreta Isadora, uma adolescente que viaja para Portugal para fazer um intercâmbio e acaba vivendo uma experiência transformadora ao lado de Manu (Giulia Benite).

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Rodado no Rio de Janeiro, Lisboa e Sevilha, o longa-metragem é inspirado nas experiências de Mônica e Ingrid com suas próprias filhas. Na história, as amigas Julia e Clara decidem visitar as adolescentes durante a temporada na Europa e, diante de imprevistos, acabam também se permitindo ressignificar suas vidas.

"Foi uma produção em uma escala que eu nunca tinha vivenciado, com muitas pessoas no set, com filmagens em outro país e reunindo profissionais com diferentes trajetórias. Tudo era muito novo para mim. Foi desafiador, afinal eu queria entregar um trabalho do qual me orgulhasse. Toda a equipe me acolheu muito e eu aprendi demais", conta.

Sobre os bastidores, Gabi Amaral celebra a troca de experiências com as protagonistas do filme. "Trabalhar com elas foi uma grande aula. Acompanhei o processo de criação do humor e as trocas com as duas. Ver isso ao vivo e conseguir trazer todo o aprendizado - do timing das piadas à técnica - foi incrível. Dá para ver o quanto elas se divertem fazendo o que fazem, embora levem tudo com muito profissionalismo".

A identificação com Isadora também ajudou na construção da personagem. Assim como a adolescente, a artista se interessa pelas diferentes formas de expressão artística. No longa, a filha de Clara vive justamente um processo de descoberta durante a experiência fora do país.

"Eu pude viver um sonho através da Isadora. Não só porque era a primeira vez que eu tinha ido para a Europa, mas porque pude estudar em outro país junto com ela. Ela também tem esse arco muito bonito de se encontrar através da arte, do design e das formas de expressão. Esses pontos de encontro entre nós tornaram o processo muito gostoso e divertido", explica.

Gabi Amaral comenta a recepção dos espectadores desde o lançamento do longa-metragem. "Está sendo muito positiva, principalmente com os fãs da Ingrid e da Mônica, e também das pessoas que estão se identificando com o arco da Isadora. Mandaram mensagem dizendo que foram impactadas pela história e pela relação com a mãe, interpretada pela Ingrid. Saber que minha personagem tocou um lugar especial nelas tem sido muito importante".

O interesse da jovem pela atuação surgiu do encantamento com a possibilidade de viver outras histórias e realidades. "Eu fui uma criança muito artística e essa era a minha forma de me comunicar. O que eu não conseguia falar diretamente, eu desenhava, escrevia, fazia uma peça ou editava um vídeo. Sempre fui muito lúdica e gostava de ler, de imaginar e de viver aquelas histórias. Quando comecei a ver crianças da minha idade em novelas, percebi que elas não precisavam esperar para viver aquilo só no faz de conta".

No início deste ano, a artista fez um curso de introdução ao roteiro indicado por profissionais envolvidos em "Minha Melhor Amiga" e pretende continuar estudando escrita e desenvolvimento de projetos. Para o futuro, ela planeja se aproximar cada vez mais da produção e da criação de espetáculos em parceria com outros artistas.

"Eu vejo a arte como uma forma de comunicação 360 graus. O que eu não consigo expressar de uma maneira, busco outras formas. Quero continuar trabalhando a atuação, mas também desenvolver mais a escrita, o roteiro e, em algum momento da minha carreira, projetos próprios. Ainda são ideias muito embrionárias, mas é algo que com certeza quero semear", afirma.