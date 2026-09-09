Fiuk revelou que irá deixar a carreira musical - Reprodução/Instagram

Fiuk revelou que irá deixar a carreira musical Reprodução/Instagram

Publicado 09/09/2026 17:05

Rio - Fiuk , de 35 anos, comunicou que deixará a música. O cantor tomou a decisão após o cancelamento de um show na cidade de Jundiaí, em São Paulo, e contou que fará uma apresentação única de despedida em Campinas antes de focar em outros projetos profissionais.

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"Eu tomei uma decisão muito importante e eu decidi cancelar os shows que estavam marcados, mas existe um show que eu decidi manter e eu vou fazer ele por uma razão muito especial, esse show vai ser meu último show como cantor e por tempo indeterminado", revelou.

O filho de Fábio Jr subirá ao palco no dia 18 de setembro no espaço de eventos Love Haus. "Quero cantar essas músicas, quero olhar para vocês e cantar com vocês. Quero encerrar esse ciclo junto com vocês, que estavam sempre comigo, que me acompanharam e escutaram essas músicas. Se você quiser viver esse momento comigo, esse é o show, esse é o local, essa é a data. Depois disso, eu preciso seguir um caminho diferente. Gratidão", concluiu.