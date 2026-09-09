Fiuk revelou que irá deixar a carreira musical Reprodução/Instagram
Fiuk anuncia fim da carreira musical e cancela show
Cantor também contou que fará uma apresentação em Campinas (SP) para se despedir dos fãs
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