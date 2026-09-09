Fiuk revelou que irá deixar a carreira musical Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Fiuk, de 35 anos, comunicou que deixará a música. O cantor tomou a decisão após o cancelamento de um show na cidade de Jundiaí, em São Paulo, e contou que fará uma apresentação única de despedida em Campinas antes de focar em outros projetos profissionais.
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Fiuk anunciou apresentação de despedida dos palcos - Reprodução/Instagram
Fiuk - Reprodução/Instagram
Fiuk revelou que irá deixar a carreira musical - Reprodução/Instagram
"Eu tomei uma decisão muito importante e eu decidi cancelar os shows que estavam marcados, mas existe um show que eu decidi manter e eu vou fazer ele por uma razão muito especial, esse show vai ser meu último show como cantor e por tempo indeterminado", revelou.
O filho de Fábio Jr subirá ao palco no dia 18 de setembro no espaço de eventos Love Haus. "Quero cantar essas músicas, quero olhar para vocês e cantar com vocês. Quero encerrar esse ciclo junto com vocês, que estavam sempre comigo, que me acompanharam e escutaram essas músicas. Se você quiser viver esse momento comigo, esse é o show, esse é o local, essa é a data. Depois disso, eu preciso seguir um caminho diferente. Gratidão", concluiu. 
Em crise financeira, Fiuk precisou vender dois automóveis e colocou em dia um imposto atrasado de sua empresa. "É o seguinte: vendi o carro. E o que a gente precisa resolver primeiro? Dói, não dói? Ver valores altos e tal... Mas eu estou com meu imposto aqui, ó. Meu imposto que estava atrasado, eu parcelei meu imposto e eu resolvi", relatou aos seguidores.