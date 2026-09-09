Bárbara Evans desabafou sobre a sobrecarga materna - Reprodução/Instagram

Bárbara Evans desabafou sobre a sobrecarga materna Reprodução/Instagram

Publicado 09/09/2026 20:16

Rio - Bárbara Evans fez um relato sobre as dificuldades na criação da filha, Ayla, de 4 anos, fruto do casamento com o empresário Gustavo Theodoro. A influenciadora relatou nesta quarta-feira (9) o esgotamento para lidar com o temperamento da menina.

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"Eu não sei mais estratégias para educar a Ayla. Olha como eu estou cansada. Eu não sei mais o que fazer com a Ayla. Ela não me respeita mais, ela grita 24 horas por dia", disse nos Stories.

A influenciadora retirou as sonecas da tarde de Ayla e conta com a família nos cuidados da primogênita após dispensar ajuda de babá. "A gente vai revezando. Agora ela fica grudada em mim 24 horas por dia. E eu preciso fazer minhas coisas".

Bárbara Evans falou sobre o sentimento de culpa que surgiu com a maternidade. "Ela não me respeita, me responde, faz a maior birra que vocês podem imaginar. Eu estou no meu limite, muito cansada. Parece que eu sou uma péssima mãe. Eu faço tudo que eu posso, mas parece não ser o suficiente. Se as pessoas pensam que educar é fácil, não é. É muito doloroso", afirmou.

A filha de Monique Evans declarou que vai encontrar um jeito de encarar a fase delicada. "Só quem é mãe sabe. Sem palavras. Eu estou extremamente cansada. A gente quer ser o melhor, dar a melhor educação, mas está sendo muito difícil. Bola para frente. Vamos superar", finalizou.

Além de Ayla, Bárbara Evans também é mãe dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 2 anos.