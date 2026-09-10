Nívea Maria abre o jogo sobre a vida pessoal - Leo Aversa / Divulgação

Nívea Maria abre o jogo sobre a vida pessoalLeo Aversa / Divulgação

Publicado 10/09/2026 07:30

Aos 79 anos, Nívea Maria abriu o jogo sobre a vida pessoal e revelou que vive uma "fase assexuada". Focada na família, a atriz refletiu sobre relacionamento e sexo na maturidade e, embora se baste no momento, não descartou a chance de viver um novo romance caso encontre alguém interessante.

"Minha companhia agora é minha família. Claro que pode acontecer. De repente posso conhecer alguém, um amigo, e começar a ver estrelinha no céu. Mas não tenho essa pretensão. Tive três casamentos. Já casei muito, já namorei muito, agora deixa eu ficar quietinha. E, para mim, relação não tem nada a ver com sexo, é gostar de uma pessoa. Sexo, como diria Rita Lee, é animal. Sempre pensei assim. A relação de amor, de respeito, de sentimento, é outra coisa. Pode ter sexo, mas pode não ter também. Estou numa fase assexuada. Eu me basto", afirmou a artista, em entrevista à Quem.

À publicação, Nívea também recordou momentos delicados, como uma perda gestacional. "Quando eu estava terminando Maria, Maria (1978), passei mal e descobri que estava com uma gravidez tubária. Eu saí de uma gravação, fui direto para o hospital e fiquei internada. Lá me disseram que eu estava grávida. Eu falei: ‘Grávida, como assim?’. Em uma semana eu perdi. Fiquei duas semanas fora", relatou.

"Quando a gente voltou [a gravar], eu falei: ‘Meu Deus, essa aqui é outra Nívia e outras Marias. Não são só duas, é uma terceira Maria que eu estou fazendo aqui’. Tinha vivido uma situação que nunca na minha vida tinha vivido, que foi perder um filho, e não foi de forma natural, fiz uma cirurgia. E, depois, estava lá gravando com um corte", completou.

Outro assunto mencionado pela artista foi uma depressão quando fez "Caminho das Índias" (2009). "Passei por uma depressão de quase um ano. Não saberia te explicar o porquê. Sempre estive muito ativa, então foi a minha filha que descobriu. Quando observo hoje meu trabalho nessa novela, vejo alguns reflexos da minha depressão, porque a minha fisionomia era sem muita expressão. Tive sorte, porque era uma personagem meio robótica. No meio da novela, eu já estava bem mais solta, rindo mais e mais ágil."

Aposentadoria

Com 62 anos de carreira e em cartaz com a peça "Querida Mamãe", no Teatro Renaissance, em São Paulo, Nívea confessou que pensa em se aposentar e lamentou a falta de amparo para os artistas. "Eu estou pensando, sim! Sabe por que a gente não diz? Porque a gente não tem [apoio]. A aposentadoria é uma vergonha. Para nós, artistas, não tem leis, não tem regras, não tem nada", lamentou.

"Se para outras profissões a legislação do nosso país é tão ruim, imagina para uma atriz. Sempre foi assim. Às vezes, a gente tira do próprio bolso para montar um espetáculo, porque não se tem apoio. Eu não gosto de falar muito, mas é verdade. Não há interesse nem na educação, imagina na arte. Eles precisam entender que arte não é só divertimento. No meio, tem ensinamentos e exemplos de pessoas", acrescentou.