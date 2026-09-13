Gustavo Mioto fala sobre lançamento de novo álbum - Divulgação / Daiane Paula

Gustavo Mioto fala sobre lançamento de novo álbumDivulgação / Daiane Paula

Publicado 13/09/2026 05:00

Meia Hora, o artista comenta o desafio de equilibrar temas densos neste trabalho, a estética que remete a uma ala psiquiátrica, opina sobre o cenário atual do gênero, além de comentar as participações de Cris Paiva e da Mariana Fagundes no projeto. Confira a entrevista completa abaixo! Com 15 anos de carreira, Gustavo Mioto conta que o álbum "Pensamentos Intrusivos", que teve a primeira parte lançada no último dia 3, nasceu de suas inquietações e da vontade de experimentar novas possibilidades dentro do sertanejo. Em entrevista aoo artista comenta o desafio de equilibrar temas densos neste trabalho, a estética que remete a uma ala psiquiátrica, opina sobre o cenário atual do gênero, além de comentar as participações de Cris Paiva e da Mariana Fagundes no projeto. Confira a entrevista completa abaixo!

- Gustavo, você lançou o álbum "Pensamentos Intrusivos", na última semana. Como foi a decisão de transformar esses pensamentos em forma de música?



Acho que não foi nenhuma decisão, foi uma necessidade. Sempre senti essa vontade de transformar algumas músicas e de soltar outras que ainda não tinha tido a oportunidade de lançar. Então, acho que foi uma necessidade de colocar para fora algumas coisas, ideias e produções que sempre tive vontade de fazer, mas ainda não tinha tido a oportunidade. Foi um momento em que a minha vida me levou para isso.



- Qual foi o sentimento de ouvir esse álbum pronto? Esse trabalho de certa forma acabou sendo um processo terapêutico para você?



Com certeza. Eu acho que 'Pensamentos Intrusivos', todo o papo do manicômio, todo o papo do se tratar assim e tal, faz parte de uma narrativa em que estava realmente me expondo. Quando ouvi o álbum pronto, fiquei muito emocionado. Já tenho quase 15 anos de carreira, mas esse foi um dos momentos da minha vida em que mais me emocionei ouvindo um trabalho meu. É um projeto que tenho o maior cuidado do mundo, exatamente porque talvez seja o projeto que eu tenha mais me dedicado até hoje, criado realmente de mim.



- Como foi equilibrar temas densos com o humor neste trabalho?



Foi realmente complicado, essa talvez tenha sido a parte mais delicada de 'Pensamentos Intrusivos', de como não virar uma sátira 100% e como não virar um disco romântico, para namorados, sabe? (risos). Eu tomei muito esse cuidado pra gente achar esse equilíbrio para que a gente tivesse a ironia em alguns momentos, mas que também o amor fosse tratado de maneira séria às vezes. A gente vai ter as duas nuances dentro do disco, eu acho bem equilibrado.



- Na música 'Como É Que Fala de Amor?', você faz uma crítica ao formato atual do sertanejo. Para você, o gênero precisa inovar mais?

Acho que o sertanejo vive hoje uma fase de mesmice. Já faz um tempo em que viemos copiando projetos que vêm dando certo, e considero isso muito perigoso para a música como um todo. O sertanejo é um dos poucos gêneros em que conseguimos expressar os sentimentos falando a língua do dia a dia. E acho que o ir atrás e o desespero de fazer algo dar certo acabou banalizando a busca pelo que é bom, incrível e diferente, mesmo que não dê certo. Isso eu acho um pecado dentro do sertanejo, no meio de tanto talento que a gente tem dentro do gênero.



- Na introdução do álbum, você se questiona de até onde o sertanejo pode experimentar sem deixar de ser sertanejo. Você já encontrou essa resposta?



Eu acho que esse limite não existe, essa resposta. O sertanejo tem capacidade para experimentar de tudo. Na década de 1990, por exemplo, o gênero já explorava versões de músicas do pop americano, pagodes, a gente tinha o sertanejo sendo referência da música flamenca e espanhola. Tinha um pouco de tudo. Nunca vai acabar essa possibilidade de experimentar. Nesse caso eu não digo nem só em relação ao sertanejo, mas sobre todos os gêneros musicais, Sinto que a gente tem essa possibilidade de explorar mais.



- A divulgação do projeto trouxe uma identidade visual que remetem a um ambiente psiquiátrico. Como foi esse processo de escolha? Você curtiu o resultado?



Eu acho que estar dentro dessa sala, da ala psiquiátrica, é muito do que eu sinto dentro do mercado, de tentarem me colocar no quadrado, e eu achar que o sertanejo é muito maior do que isso. A gente tem os fãs, que a gente brinca que são do meu Caps (Centro de Atenção Psicossocial), eu tenho a 'Mioterapia'. Isso tudo corrobora essa teoria da ala psiquiátrica. Combina muito comigo, eu sempre brinquei sobre. Meu segundo curso na faculdade seria Psicologia, então eu sempre gostei dessa área. Gostei muito desse resultado (do trabalho) e de como a gente conseguiu retratar.



- Esse projeto tem participações da Cris Paiva e da Mariana Fagundes. Como chegou nesses nomes? Vocês já era admirava o trabalho delas?



Na verdade, a Cris é uma grande amiga. Eu a acho genial e sempre gostei de tudo o que ela fala e cria, além de todos os textos que escreve. Antes mesmo de sermos amigos, eu já era fã do trabalho dela, dos posts e da forma como abordava relacionamentos. Quando percebi que precisava de alguém que pudesse improvisar e trocar comigo de uma maneira irônica, pensei que ela seria a pessoa certa. Por causa da nossa amizade e por conhecê-la muito bem, sabia que conseguiríamos render bastante juntos.

Os conteúdos que temos gravados são feitos praticamente no improviso. Definimos alguns temas que gostaríamos de abordar, mantivemos esses assuntos como direcionamento e fomos desenvolvendo a conversa. Acho isso muito legal, porque deixa tudo bastante natural para mim. A Cris realmente foi uma peça fundamental, tanto no CNPJ quanto no meu CPF.



Sobre a Mari, ela é uma menina muito especial, de quem gosto há bastante tempo. Nós nos conhecemos há cerca de 12 anos, ainda na estrada, quando ela já estava trabalhando e construindo o espaço dela. Sempre foi uma pessoa muito querida, além de ter um talento acima da média. Quando as coisas começaram a nos aproximar novamente, consegui enxergá-la dentro da música e percebi que seria uma ótima oportunidade para fazermos algo juntos. Ela topou de imediato, e o resultado ficou incrível. O dueto ficou lindo, e essa é uma música muito especial dentro do álbum. A Mari é uma artista muito talentosa, que com certeza veio para ficar. Por isso, nem havia como questionar a presença dela em um projeto como esse. Também é uma participação muito diferente para mim, e é muito especial tê-la dentro do álbum. Ela está chegando com muita força ao nosso mercado e merece tudo o que está conquistando.



- Você começou a divulgar o álbum através de cartas abertas escritas para os fãs. Por que escolheu esta maneira tão pessoal em meio a era digital?

Exatamente pela era digital. Sinto que a galera não coloca os pensamentos para fora, não escreve as coisas que sente, não consegue expressar o que sente. Talvez seja por isso que tenhamos tanta gente reprimida e com raiva de alguma coisa. Por isso, achei muito válida a ideia de retomarmos o diário, justamente para resgatar a escrita e esse momento de você com você mesmo. Às vezes, você está escrevendo no telefone, recebe uma notificação e perde a linha de raciocínio, o interesse pelo que estava fazendo e acaba mudando de assunto. Acho muito importante ter esse momento de conexão com você mesmo, sem distrações, para conseguir escrever e expressar aquilo que está sentindo.



- O Gustavo de 15 anos atrás imaginaria que um dia teria total liberdade para arriscar tanto? O que você diria para o Gustavo do passado sobre esse passo na carreira?



Acho talvez que a única coisa que eu falaria pra ele era: 'Cara, rala muito e confia no processo. Trabalhe bastante para ter a liberdade de fazer o que quiser um dia'. Mas na real, eu não sei se eu falaria alguma coisa, porque talvez eu não tivesse feito do jeito que eu fiz para chegar onde eu cheguei, sabe? Então, não gosto muito desse lance de alertar o passado sobre o futuro, é meio perigoso eu passar uma certa acomodação para o Gustavo do passado.