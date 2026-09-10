Marina Ruy Barbosa em passeio na Itália - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa em passeio na ItáliaReprodução/Instagram

Publicado 10/09/2026 14:33





Entre as imagens, ela apareceu em passeios de barco e lancha, visitando áreas turísticas da região, famosa pela confecção artesanal de rendas. A artista exibiu, também, seu visual, usando um biquíni preto e um conjunto branco confortável e largo. Em legenda da postagem, ela escreveu: "Verão para sempre", considerando o momento de transição para a temporada do outono no hemisfério Norte.



Nos comentários, seguidores elogiaram a atriz. Uma fã celebrou as novas fotos, “Ela sempre estará no auge”. Outra, destacou a postura de Ruy Barbosa, “Que elegância! Que mulher, meu Brasil, que mulher!”, disse. Internautas, ainda, chamaram a atriz de “Deusa”, “Linda” e “Maravilhosa”, exaltando a beleza de Marina.



A artista está em viagem pelo país europeu para participar do 83º Festival Internacional de Cinema de Veneza, que acontece entre os dias 2 e 12 de setembro. A atriz comemorou a oportunidade de comparecer em evento, “Meu primeiro Festival de Cinema de Veneza, é uma grande honra estar aqui”, contou. Marina Ruy Barbosa , de 31 anos, está aproveitando viagem por Burano, ilha conhecida por paisagem pitoresca e casas coloridas, localizada na Lagoa de Veneza, na Itália. A atriz compartilhou registros de momentos no local em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (10).Entre as imagens, ela apareceu em passeios de barco e lancha, visitando áreas turísticas da região, famosa pela confecção artesanal de rendas. A artista exibiu, também, seu visual, usando um biquíni preto e um conjunto branco confortável e largo. Em legenda da postagem, ela escreveu: "Verão para sempre", considerando o momento de transição para a temporada do outono no hemisfério Norte.Nos comentários, seguidores elogiaram a atriz. Uma fã celebrou as novas fotos, “Ela sempre estará no auge”. Outra, destacou a postura de Ruy Barbosa, “Que elegância! Que mulher, meu Brasil, que mulher!”, disse. Internautas, ainda, chamaram a atriz de “Deusa”, “Linda” e “Maravilhosa”, exaltando a beleza de Marina.A artista está em viagem pelo país europeu para participar do 83º Festival Internacional de Cinema de Veneza, que acontece entre os dias 2 e 12 de setembro. A atriz comemorou a oportunidade de comparecer em evento, “Meu primeiro Festival de Cinema de Veneza, é uma grande honra estar aqui”, contou.

Em publicações recentes ela mostrou escolhas de looks para o tapete vermelho de festival europeu. A artista divulgou momento usando longo vestido preto, com colar e bracelete prateados; ela também compartilhou foto em traje branco, com detalhes brilhantes e transparência.



Ela agradeceu aos idealizadores pela peça de roupa: "Obrigado por sonharem com esta linda criação personalizada para mim e por lhe darem vida com tanta arte e carinho. Sinto-me incrivelmente especial usando uma peça que carrega tanto da sua visão e talento", afirmou.



Ruy Barbosa já havia celebrado passagem por Veneza mostrando entardecer em região. Ela compartilhou viagem em vídeo, ao som da música “Maggots for Brain” da cantora Olivia Rodrigo, de 23 anos, no qual aparece desfrutando de pôr do sol em cidade italiana. Nela, ela está em um barco, observando a paisagem do local. “Eu te amo, Veneza”, a atriz declarou em legenda da postagem.



O registro recebeu a atenção de seguidores e amigos da artista. A atriz norte-americana, Zoey Deutch, de 31, reagiu à publicação. Uma seguidora fez referência à fala de ex-namorado de Marina, “E ainda vem um homem dizer que achou que o auge dessa diva já tinha passado. Acho difícil o auge dela acabar isso sim. Maravilhosa”.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa