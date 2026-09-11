Luana Piovani detona João Vicente de Castro e o chama de 'Jurandir' - Reprodução / Instagram

Luana Piovani detona João Vicente de Castro e o chama de 'Jurandir'Reprodução / Instagram

Publicado 11/09/2026 07:51

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A troca começou em um trecho da atração publicado nas redes sociais. No vídeo, Junior Lima, de 42 anos, relembrou mulheres famosas por quem tinha interesse na adolescência. "Na adolescência, teve aquela fase Ana Paula Arósio, Luana Piovani, eu tinha crush nas duas", contou o cantor, que também integra o "Estrelas da Casa".Na sequência, João Vicente comentou a declaração: "Eu entendo você, Ana Paula Arósio era realmente muito bonita".A escolha do verbo no passado chamou a atenção de Luana. Nos comentários da publicação, a atriz saiu em defesa de Ana Paula, ironizou João Vicente e ainda agradeceu o elogio feito por Junior. "Eu gosto do Jurandir dizendo que Ana Paula ERA [bonita], ele nunca foi apesar de tentar até hoje… Ahhhh, João Vicente e sua falta de modos, aliás esse programa, né, gente, convenhamos, macho com palco?!?!! 'cei'… Que fofo o Jr…", escreveu.Ana Paula Arósio está afastada da televisão desde 2010. A atriz, que marcou produções como "Terra Nostra" e "Hilda Furacão", passou a levar uma vida mais reservada longe dos trabalhos frequentes na TV.