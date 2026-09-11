Mari Fernandez no chá de bebê da filha com Júlia Ribeiro - Reprodução/Instagram

Mari Fernandez no chá de bebê da filha com Júlia Ribeiro Reprodução/Instagram

Publicado 11/09/2026 16:23

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro compartilharam uma série de registros do chá de bebê de Isabela, primeira filha do casal. A comemoração intimista aconteceu em São Paulo, na última quinta-feira (10), e contou com decoração nas cores rosa e branco, além de arranjos de flores, bolo e docinhos.

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"Como eu estou cansada. Vocês viram como a festa foi linda? Agora, finalmente eu vou descansar. Deu tudo certo para quem tinha organizado uma festa em tempo recorde, menos de 24 horas, e deu tudo certo. A galera aproveitou demais", disse Júlia nos Stories.

Já Mari Fernandez comentou a expectativa para o nascimento da menina. "Minha família, meu tudo. Isabela, mamãe está ansiosa pra ver você", escreveu.

A cantora e a influenciadora estão juntas desde 2021 e oficializaram a união em outubro do ano passado, em cerimônia no interior de São Paulo. Em março, a artista anunciou a gravidez da mulher por meio de Fertilização in Vitro (FIV). "Agora somos três. Nosso maior sonho está a caminho".

Já o sexo da bebê foi descoberto no chá revelação em abril. "É menina… Nosso mundo ficou mais rosa! Um pedacinho de amor que já chega trazendo luz, doçura e transformando tudo ao redor. Estamos te esperando, nossa menina", celebrou Mari.