Giovanna Ewbank posou de topless em novo ensaio - Reprodução/Instagram

Giovanna Ewbank posou de topless em novo ensaio Reprodução/Instagram

Publicado 14/09/2026 16:17

Giovanna Ewbank compartilhou um novo ensaio fotográfico nesta segunda-feira (14) para refletir sobre o aniversário de 40 anos. A atriz surgiu nos registros usando calça jeas e regata branca, mas o que chamou atenção foi um clique em que ela aparece fazendo topless.

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"Chegou o dia tão aguardado e, por muito tempo, temido. É engraçado porque, ao mesmo tempo que ele chega e me invade de alegria, parece que vai deixando pra trás todos aqueles medos e inseguranças que eu tinha sobre chegar aos 40. Eu imaginava que aos 40 eu seria muito madura, muito certa, muito resolvida. Que saberia exatamente o que queria da vida", escreveu.

A artista falou sobre como os desejos para o novo ciclo são distantes do que ela tinha imaginado. "E tem sido tão diferente... Eu cheguei aos 40 querendo descobrir, questionar, perguntar. Querendo viver mais pra mim e menos pros outros. Querendo viver sem pedir licença, com menos vergonha, sem me preocupar o tempo inteiro com o que vão pensar. E talvez essa seja a minha grande virada…"

Giovanna destacou que agora enxerga a maturidade para desbravar outras direções na vida. "Mas o mais bonito é olhar pra frente e saber que eu não preciso continuar andando na mesma direção só porque foi por ali que eu vim. Se eu quiser mudar o caminho, eu posso. Talvez essa seja uma das coisas mais bonitas de chegar até aqui: ter certeza de quem eu sou sem precisar ter certeza de quem eu ainda vou ser", concluiu.

Casada com Bruno Gagliasso, Giovanna é mãe de Titi, de 13 anos, Bless, de 11, e Zyan, de 6.