Giovanna Ewbank posou de topless em novo ensaio Reprodução/Instagram
Giovanna Ewbank festeja 40 anos com foto de topless
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Otaviano Costa fala sobre eliminação no 'Dança dos Famosos'
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Virginia Fonseca esclarece ausência das redes sociais
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Claudia Raia desmente rumores de gravidez por fertilização in vitro
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