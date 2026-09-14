Claudia Raia negou ter engravidado por fertilização in vitro - Reprodução/YouTube

Claudia Raia negou ter engravidado por fertilização in vitro Reprodução/YouTube

Publicado 14/09/2026 17:44

Claudia Raia , de 59 anos, participou do podcast "Bom Dia, Obvious" e comentou as especulações de que a gravidez do filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello, foi por meio de fertilização in vitro (FIV). A atriz contou que é vítima de perseguição e desabafou sobre a pressão sofrida pelas mulheres.

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"As pessoas juram que o meu [bebê] foi [concebido a partir de] FIV. [Já expliquei] várias vezes e continuo explicando, igual a Lei Rouanet. É primo da Lei Rouanet. A gente explica e reexplica e não vou cansar de explicar. Por que eu mentiria? Que loucura!", afirmou.

A artista declarou que a sociedade está sempre atenta aos possíveis erros das mulheres para julgá-las. "Você não sente, como mulher, que sempre tem alguém esperando você escorregar na casca de banana e falar: 'Não falei?' Parece que está todo mundo olhando o momento em que você vai cair, ou vai se fragilizar ou vulnerabilizar. Eu sinto isso o tempo todo e é horrível. É uma perseguição, mesmo".

Claudia Raia acredita que a liberdade para falar sobre assuntos polêmicos não é aceita por algumas pessoas. "Mulheres inteligentes dão trabalho, eles não gostam. Porque aí vão argumentar, responder... o patriarcado não aceita. Então, sempre fui massacrada por isto: falar com tanta liberdade sobre tudo, sobre a minha vida... e esse é o preço que pago, mas vou continuar pagando, porque vou continuar falando", disse.

"Não peço desculpas, vou indo. E gosto dessa minha coragem, aproveito dela para reverter para a minha vida também, não só das coisas que falo, mas das que acredito. E vou continuar falando, porque esse é o meu jeito", completou a atriz.

Além do caçula, Claudia Raia também é mãe de Enzo, de 29 anos, e Sophia, de 23, frutos da união anterior com Edson Celulari.