Claudia Raia negou ter engravidado por fertilização in vitro Reprodução/YouTube
Claudia Raia desmente rumores de gravidez por fertilização in vitro
Atriz revelou que sofre perseguição por não esconder opiniões consideradas polêmicas na sociedade
Claudia Raia desmente rumores de gravidez por fertilização in vitro
Atriz revelou que sofre perseguição por não esconder opiniões consideradas polêmicas na sociedade
Fernanda Paes Leme compartilha registros de viagem ao Rio
Apresentadora mostrou imagens de passeio em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (14)
Giovanna Ewbank festeja 40 anos com foto de topless
Atriz comentou data especial em texto nas redes sociais: 'Chegou o dia tão aguardado'
Virginia mostra momento romântico com Vini Jr. em Madri
Influenciadora compartilhou registro ao lado de namorado em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (14)
Tá rolando? Dakota Johnson e Machine Gun Kelly são vistos juntos em NY
Atriz e cantor alimentaram rumores de um affair no último fim de semana; Taylor Swift seria peça fundamental no possível relacionamento
Rafa Kalimann mostra encontro com sobrinha recém-nascida
Influenciadora celebrou nascimento de Luísa, filha do irmão, Renato Fernandes, em publicação nas redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.