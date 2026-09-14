Otaviano Costa foi eliminado na repescagem do Dan - Reprodução/Instagram

Otaviano Costa foi eliminado na repescagem do DanReprodução/Instagram

Publicado 14/09/2026 20:24

Otaviano Costa usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para comentar a eliminação na repescagem do "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck". O apresentador e Kenya Sade deixaram a competição em disputa contra Breno Ferreira e Giovana Cordeiro, todos integrantes do Grupo C.

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"Vamos lá, tirando a questão da panturrilha, vamos esquecer a lesão. A equação tempo versus estilo versus coreografia. Quem não sabe dançar com técnica acha que tudo é igual. Quero dizer, no sentido de que, claro, têm diferenças, mas você não sabe se uma mão aqui significa um tango, uma valsa, um passo doble, um forró", disse nos Stories.

O apresentador mencionou os desgastes físicos e a preparação antes das apresentações. "Mas, voltando à equação tempo versus estilo e coreografia, você tem três dias... tempo super curto, estilo, esses detalhes que eu falei para você; e você tem que memorizar uma coreografia nova a cada semana. Então, tudo isso envolve uma demanda física e mental muito grande. Essa equação não é fácil, não".

Ele revelou, ainda, que pensou em desistir da competição após sofrer uma lesão nos ensaios. "Não foi uma coisa simples, foi uma coisa de moderada a grave. Mesmo não querendo desistir, o pensamento foi inevitável. Falei: 'Gente, eu não vou conseguir'. A dor era gigantesca e a ressonância magnética apontou isso. E o médico aconselhou a não dançar porque uma lesão como a minha levaria de 3 a 4 semanas para cicatrizar", explicou.

Susto

Em um dos primeiros ensaios do "Dança dos Famosos", Otaviano Costa sofreu uma lesão e rumores colocaram em dúvida a permanência do marido de Flávia Alessandra no quadro. Na época, o apresentador tranquilizou os seguidores sobre o estado de saúde.

"Vivi muitas emoções essa semana, primeiro o anúncio, aí segunda começou o ensaio... Encontro com a realidade, quarta-feira... Lesionei. Mas tá tudo bem. Eu estou passando aqui para dizer isso. Obrigado pelas mensagens carinhosas de muita gente. Mãe, pelo amor de Deus, tá tudo bem!", afirmou.