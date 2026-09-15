Soso Careca pediu desculpas após afirmar que ganha mais dinheiro do que trabalhadores CLT - Reprodução / Instagram

Soso Careca pediu desculpas após afirmar que ganha mais dinheiro do que trabalhadores CLT Reprodução / Instagram

Publicado 15/09/2026 12:53 | Atualizado 15/09/2026 13:33

A polêmica começou depois que Sofia entrou na brincadeira em torno de uma música de MC Paiva que passou a ser associada a ela nas redes sociais. O casal negou que a canção tivesse sido inspirada na influenciadora, mas Soso gravou um vídeo interpretando a faixa e afirmou que ajudaria a fazê-la viralizar porque isso renderia dinheiro para ambos.Ao ser questionada por internautas que diziam que trabalhar com internet não seria "trabalho", ela rebateu: "Então, gente, trabalhe! Vá lá. 'Ai, Sofia, não é trabalho'. Eu estou ganhando mais dinheiro que você que é CLT. Então, por favor... Gente, estou sendo ignorante, mas é verdade!".

A declaração provocou críticas. Em um dos vídeos que repercutiram a fala, Malévola afirmou que ganhar mais dinheiro não justificava diminuir trabalhadores com carteira assinada. "Tu pode ganhar mais que Deus e o mundo, tu não tem que querer menosprezar ou diminuir a função de ninguém não, só porque a pessoa é CLT, trabalho de carteira assinada", declarou.Ela ainda defendeu a dignidade do trabalho formal. "Isso não é vergonha para ninguém não, trabalhar de CLT é um serviço digno", afirmou, antes de também criticar a relação de Sofia com a música de MC Paiva.Com a repercussão, o debate também se voltou para a própria Malévola. Nas redes sociais, alguns internautas apontaram que ela divulga apostas e questionaram a crítica feita a Soso. Outros defenderam que pessoas trans enfrentam menos oportunidades profissionais e que esse contexto também deveria ser considerado. Houve ainda quem afirmasse que uma questão não anulava a outra e que a influenciadora poderia repensar esse tipo de publicidade.Horas depois, Soso voltou ao assunto e afirmou que sua intenção era atingir especificamente quem havia desmerecido seu trabalho, e não todos os trabalhadores CLT. "Para responder essas pessoas eu falei: 'É, tanto é trabalho, né gente, que eu ganho mais do que você que é CLT.' Mas não queria ofender todos os CLTs, só aqueles em específico", explicou.A influenciadora reconheceu que a resposta acabou sendo ampla demais. "Eu fui muito ampla, eu podia ter sido mais... não sei como eu seria mais plena, porque era só me respeitar também que eu respeitava", disse.Por fim, pediu desculpas a quem se sentiu atingido sem ter feito parte das críticas iniciais. "Vocês me perdoam, gente? (...) Se você não me xinga, não leve para o pessoal, de verdade, porque eu amo vocês. Não é para xingar todos vocês, é para xingar gente específica", afirmou. "Eu fico me sentindo mal, gente, fico com isso na cabeça depois."