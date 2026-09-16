Giovanna Gold se confundiu ao descobrir quem é Lexa em 'A Fazenda 18' - Reprodução / Record

Giovanna Gold se confundiu ao descobrir quem é Lexa em 'A Fazenda 18'Reprodução / Record

Publicado 16/09/2026 11:15

Giovanna Gold, de 62 anos, protagonizou um momento conflituoso em " A Fazenda 18 " ao demonstrar não conhecer Lexa durante uma conversa com Renê Thristan, de 29. A dúvida surgiu nesta quarta-feira (16) enquanto a atriz falava sobre Darlin Ferrattry, mãe da cantora, com quem discutiu na noite desta terça-feira (15).

Homem: “A Lexa é estouradassa, nivel Anitta”

Senhora: “tipo uma Luísa sonza né?”

Homem: “Nível Anitta, estão todas no msm nível”

Senhora: “Não, como Anitta NENHUMA”



Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk q diálogo perfeito (já achei ela um ícone) pic.twitter.com/rvcX7pXM0h — ℍ (@is_hittalo) September 16, 2026

Ao tentar identificar Darlin, Giovanna chegou a trocar o nome da artista por "Alexa". Renê a corrigiu: "A Lexa, perdão. Você falou Alexa. Ela é a mãe da Lexa". A explicação, no entanto, não resolveu a dúvida. "Que é quem?", perguntou a atriz. Ao tentar identificar Darlin, Giovanna chegou a trocar o nome da artista por "Alexa". Renê a corrigiu: "A Lexa, perdão. Você falou Alexa. Ela é a mãe da Lexa". A explicação, no entanto, não resolveu a dúvida. "Que é quem?", perguntou a atriz.