Giovanna Gold se confundiu ao descobrir quem é Lexa em 'A Fazenda 18'Reprodução / Record
Homem: “A Lexa é estouradassa, nivel Anitta”— ℍ (@is_hittalo) September 16, 2026
Senhora: “tipo uma Luísa sonza né?”
Homem: “Nível Anitta, estão todas no msm nível”
Senhora: “Não, como Anitta NENHUMA”
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk q diálogo perfeito (já achei ela um ícone) pic.twitter.com/rvcX7pXM0h
Ao tentar identificar Darlin, Giovanna chegou a trocar o nome da artista por "Alexa". Renê a corrigiu: "A Lexa, perdão. Você falou Alexa. Ela é a mãe da Lexa". A explicação, no entanto, não resolveu a dúvida. "Que é quem?", perguntou a atriz.
Renê respondeu que Lexa é uma "funkeira estouradaça" e tentou usar outras cantoras como referência. "Tipo assim, pique Anitta", explicou. Giovanna então perguntou se seria "tipo Luísa Sonza", ao que o ator respondeu: "É tudo no mesmo nível. Anitta".
A comparação não convenceu a artista. "Não, Anitta nenhuma é", rebateu. Renê tentou explicar melhor: "Não, não, não. Mas, tipo assim, vamos colocar numa escadinha, eu acho que depois da Anitta é... é ela".
A conversa aconteceu após Giovanna e Darlin protagonizarem uma discussão no quarto da sede. A mãe de Lexa se incomodou depois que a atriz jogou água em seu rosto durante uma brincadeira enquanto os participantes recebiam orientações sobre o trato dos animais.
No momento do desentendimento as duas ainda tentaram conversar, mas não chegaram a um ponto comum.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa