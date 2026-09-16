Giovanna Gold se confundiu ao descobrir quem é Lexa em 'A Fazenda 18'Reprodução / Record

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Carolina Irigoyen
Giovanna Gold, de 62 anos, protagonizou um momento conflituoso em "A Fazenda 18" ao demonstrar não conhecer Lexa durante uma conversa com Renê Thristan, de 29. A dúvida surgiu nesta quarta-feira (16) enquanto a atriz falava sobre Darlin Ferrattry, mãe da cantora, com quem discutiu na noite desta terça-feira (15).

Ao tentar identificar Darlin, Giovanna chegou a trocar o nome da artista por "Alexa". Renê a corrigiu: "A Lexa, perdão. Você falou Alexa. Ela é a mãe da Lexa". A explicação, no entanto, não resolveu a dúvida. "Que é quem?", perguntou a atriz.
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Renê respondeu que Lexa é uma "funkeira estouradaça" e tentou usar outras cantoras como referência. "Tipo assim, pique Anitta", explicou. Giovanna então perguntou se seria "tipo Luísa Sonza", ao que o ator respondeu: "É tudo no mesmo nível. Anitta".

A comparação não convenceu a artista. "Não, Anitta nenhuma é", rebateu. Renê tentou explicar melhor: "Não, não, não. Mas, tipo assim, vamos colocar numa escadinha, eu acho que depois da Anitta é... é ela".

A conversa aconteceu após Giovanna e Darlin protagonizarem uma discussão no quarto da sede. A mãe de Lexa se incomodou depois que a atriz jogou água em seu rosto durante uma brincadeira enquanto os participantes recebiam orientações sobre o trato dos animais.

No momento do desentendimento as duas ainda tentaram conversar, mas não chegaram a um ponto comum. 

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa