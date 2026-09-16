Israel Reis denunciou ataques racistas direcionados à filha caçula - Reprodução/Instagram

Israel Reis denunciou ataques racistas direcionados à filha caçulaReprodução/Instagram

Publicado 16/09/2026 22:46

Israel Reis, ex-marido de Thais Carla , usou as redes sociais nesta quarta-feira (16) para denunciar comentários racistas envolvendo a filha caçula, Eva, de 6 anos. O empresário relatou que a menina sofreu ataques de uma seguidora do pai devido ao cabelo crespo.

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"A primeira coisa que pensei foi: graças a Deus, a minha filha não tem acesso à internet, não sabe ler ainda direito e está livre desse tipo de comentário. Eu, como adulto, já fiquei triste. Imagina uma criança tendo acesso e lendo esse tipo de coisa e falando sobre aparência dele", contou nos Stories.

O empresário destacou que pessoas negras são alvos de comentários alheios sobre a própria identidade. "Eu sou um homem preto, graças a Deus, pai de duas meninas negras, e sei que durante muito tempo fizeram pessoas pretas acreditarem que cabelo liso era o mais bonito, era o mais arrumado, enquanto crespo precisava ser escondido, precisava alisar ou ficar preso".

Israel Reis alertou sobre os riscos do ambiente virtual para as crianças. "Eva e Maria não têm acesso a redes sociais. Apesar de elas aparecerem nos vídeos, elas não olham os comentários, não ficam no Instagram, no TikTok. Eu tento tirar o máximo possível. Crianças não devem ter acesso às redes sociais. Elas ainda não têm estrutura para lidar com a crueldade de algum adulto", afirmou.

Ele também esclareceu que esse tipo de comportamento é considerado crime. "Isso pode configurar injúria racial! Desde 2023, a injúria racial é tratada como crime. Estar atrás de uma tela não é liberdade para atacar uma criança ou qualquer outra pessoa. Isso é errado, é crime. O que devemos fazer: primeiro, guardar as provas, tirar prints, gravar a tela, salvar o perfil, a data, o horário. Denunciar na plataforma, procurar as autoridades e, aí sim, bloquear a pessoa. É o que eu vou fazer também", concluiu.

Thais Carla e Israel Reis anunciaram o término do casamento de 11 anos em julho. Os dois são pais de Maria Clara e Eva. "Encerramos um capítulo importante de nossas vidas com a certeza de que a trajetória que compartilhamos teve valor, significado e deixará lembranças que sempre farão parte de quem somos. A vida segue, os caminhos se transformam, mas o respeito, a gratidão e a família que construímos permanecerão para sempre".