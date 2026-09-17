Diogo Nogueira se apresenta na abertura da Semana de Arte do Rio Divulgação
- Abertura da Exposição do Jardim de Escultura | 11h — Museu do Amanhã
- Arte do Corre XV | 14h às 22h — Praça XV
- Alalaô | 17h — Praça Tiradentes
- Arua Summit — Exposição Fenômeno Solar | 18h às 22h — Centro Cultural ARUA
- Abertura FIL | 19h — CCBB
- Festival Panorama — Espetáculo Encantado, de Lia Rodrigues | 19h às 20h30 — Teatro Carlos Gomes
- Ocupação Arte e Vinil (A Gentil Carioca e Alalaô Kiosk) | Instalação — Praça Tiradentes
- Arua Summit — Quem me Ensinou Sabia | 11h às 18h — Museu do Amanhã
- Festival Sotaque Carregado | A partir das 11h — MAR | A partir das 16h — Praça XV
- Inauguração do Festival de Bandeiras do Rio | 16h — Entre o CCBB e Arco do Teles
- Festa Brasileira Boi de Parintins | 16h às 22h — CRAB (Praça Tiradentes)
- Abertura da Exposição Dançar Diante da Lua | 17h às 21h — Casa Brasil
- 4º Festival de Teatro Amir Haddad — Brasil Suado: Tecnologia do Encontro | 17h às 18h — Praça dos Arcos da Lapa
- Próxima Parada Samba: Abertura da Exposição Cidade Batucada | 17h30 — Capanema
- 12º Festival de Teatro Midrash Apresenta Macumba Verbal | 19h — Teatro Glauce Rocha
- Pista Quente 0800 Club RJ: Programação Oficial ArtRio 2026 | 19h — Centro Cultural Lado B
- Estreia da 'Peça Senhora dos Afogados' (Teatro Oficina) | 19h — Galpão Ação da Cidadania
- 4º Festival de Teatro Amir Haddad: Abertura do Festival + Show de Fafá de Belém | 22h às 23h30 — Praça dos Arcos da Lapa
- Arte de Portas Abertas | A partir das 9h — Santa Teresa e Lapa
- Festa Brasileira | 14h às 22h — CRAB (Praça Tiradentes)
- Amir Haddad | A partir das 14h — Lapa
- Bourbon Street in Rio | 15h — Praça XV
- Inauguração do Festival Fachadas e Sacadas | 16h — Rua Moraes e Vale e Rua da Lapa
- Projeto Aquarius | 18h — Praça Mauá
- Midrash | 19h — Teatro Glauber Rocha
- MIMO Festival | 21h30 às 22h30 — Circo Voador
- Arua Summit — Pintura de Empenas: Grandes Intervenções | Museu Nacional de Belas Artes, Cais do Valongo, Morro da Providência, Praça Tiradentes e + Discos e Biritas
- Patuá | 10h às 19h — Santa Teresa
- Alalaô | 15h — Praça Tiradentes
- Espetáculo 'Divina Comédia' | 17h às 21h — Rio Scenarium
- Festival Panorama | 18h — Teatro Carlos Gomes
- Arte de Portas Abertas | A partir de 9h — Santa Teresa e Lapa
- 19º Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul: Avant Première | À tarde — Cinelândia
- MIMO Festival | 21h30 às 22h30 — Circo Voador
- Exposição Dançar Diante da Lua | 10h — Casa Brasil
- O.Ponto | 14h — Largo da Carioca
- Festival Panorama Apresenta Espetáculo Monga, de Jéssica Teixeira | 19h — Teatro Nelson Rodrigues
- Lançamento do Livro do Arquiteto Francis Kéré | 17h às 19h — Auditório Gilberto Freyre (Palácio Capanema)
- Exposições do Museu do Amanhã e MAR | Horário de funcionamento dos museu
- FLUP | A partir de 9h — Praça Tiradentes
- Exposição Julia Lopes de Almeida | 10h — Real Gabinete Português
- Festa da Luz | 18h às 00h — Lapa, Cinelândia, Tiradentes, Largo da Carioca e Praça XV
Festival Toca | 20h às 22h — Arcos da Lapa
Baile Black Bom | 20h às 22h — Praça XV
- Festival Rap Bazar | 13h — Praça XV
- Festival Paredão | A partir das 14h — Praça XV
- VLT do Samba + Feira das Yabás | 13h às 19h — Praça da Pira
- Festival Solar — Eu Prefiro Ser (Homenagem a Ney Matogrosso) | Arcos da Lapa
- Esquenta Honk Festival | 16h — Cinelândia