Diogo Nogueira se apresenta na abertura da Semana de Arte do Rio - Divulgação

Diogo Nogueira se apresenta na abertura da Semana de Arte do Rio Divulgação

Publicado 17/09/2026 07:36

Diogo Nogueira empolgou o público nos Arcos da Lapa nesta quarta-feira (16), na abertura oficial da Semana de Arte do Rio. Nem mesmo a chuva desanimou a plateia, que marcou presença no show do artista e cantou junto com ele clássicos como "Aquele Abraço", de Gilberto Gil, e "O Show Tem Que Continuar", do grupo Fundo de Quintal, além de sucessos do próprio sambista, como "Pé na Areia" e "Clareou". Em um momento do espetáculo, o artista desceu do palco e interagiu com os fãs.

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Antes do cantor, a Orquestra Petrobras Sinfônica, sob a regência do maestro Felipe Prazeres, apresentou o concerto "Na Trilha do Rock", trazendo releituras marcantes de Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Lulu Santos e Rita Lee.

A noite contou com Milton Cunha como mestre de cerimônias e teve a presença do prefeito Eduardo Cavaliere e do secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha. Para Padilha, a Semana é uma oportunidade de ouro para reunir, em um único circuito, as diversas manifestações, instituições e artistas que já pulsam na vida cultural carioca.

Até o dia 27 de setembro, o evento ocupará nove polos culturais e diversos espaços públicos e privados do Centro. O circuito integra bairros e pontos históricos como Lapa, Cinelândia, Praça XV, Praça Tiradentes, Praça Mauá, Carioca, Capanema, Gamboa, Praça Onze e Santa Teresa. Ao todo, a programação gratuita reúne festivais, exposições e espetáculos, somando mais de mil horas de atividades.

Entre os destaques dos próximos dias estão o ArtRio, o Festival Panorama, o Rio Harp Festival, o Rio Cello, o Festival Midrash de Teatro, o Festival Internacional de Circo, o MIMO Festival e mais. Confira a programação completa abaixo!

Quinta-feira (17)



- Abertura da Exposição do Jardim de Escultura | 11h — Museu do Amanhã

- Arte do Corre XV | 14h às 22h — Praça XV

- Alalaô | 17h — Praça Tiradentes

- Arua Summit — Exposição Fenômeno Solar | 18h às 22h — Centro Cultural ARUA

- Abertura FIL | 19h — CCBB

- Festival Panorama — Espetáculo Encantado, de Lia Rodrigues | 19h às 20h30 — Teatro Carlos Gomes

- Ocupação Arte e Vinil (A Gentil Carioca e Alalaô Kiosk) | Instalação — Praça Tiradentes



Sexta-feira (18)



- Arua Summit — Quem me Ensinou Sabia | 11h às 18h — Museu do Amanhã

- Festival Sotaque Carregado | A partir das 11h — MAR | A partir das 16h — Praça XV

- Inauguração do Festival de Bandeiras do Rio | 16h — Entre o CCBB e Arco do Teles

- Festa Brasileira Boi de Parintins | 16h às 22h — CRAB (Praça Tiradentes)

- Abertura da Exposição Dançar Diante da Lua | 17h às 21h — Casa Brasil

- 4º Festival de Teatro Amir Haddad — Brasil Suado: Tecnologia do Encontro | 17h às 18h — Praça dos Arcos da Lapa

- Próxima Parada Samba: Abertura da Exposição Cidade Batucada | 17h30 — Capanema

- 12º Festival de Teatro Midrash Apresenta Macumba Verbal | 19h — Teatro Glauce Rocha

- Pista Quente 0800 Club RJ: Programação Oficial ArtRio 2026 | 19h — Centro Cultural Lado B

- Estreia da 'Peça Senhora dos Afogados' (Teatro Oficina) | 19h — Galpão Ação da Cidadania

- 4º Festival de Teatro Amir Haddad: Abertura do Festival + Show de Fafá de Belém | 22h às 23h30 — Praça dos Arcos da Lapa



Sábado (19)



- Arte de Portas Abertas | A partir das 9h — Santa Teresa e Lapa

- Festa Brasileira | 14h às 22h — CRAB (Praça Tiradentes)

- Amir Haddad | A partir das 14h — Lapa

- Bourbon Street in Rio | 15h — Praça XV

- Inauguração do Festival Fachadas e Sacadas | 16h — Rua Moraes e Vale e Rua da Lapa

- Projeto Aquarius | 18h — Praça Mauá

- Midrash | 19h — Teatro Glauber Rocha

- MIMO Festival | 21h30 às 22h30 — Circo Voador



Domingo (20)



- Arua Summit — Pintura de Empenas: Grandes Intervenções | Museu Nacional de Belas Artes, Cais do Valongo, Morro da Providência, Praça Tiradentes e + Discos e Biritas

- Patuá | 10h às 19h — Santa Teresa

- Alalaô | 15h — Praça Tiradentes

- Espetáculo 'Divina Comédia' | 17h às 21h — Rio Scenarium

- Festival Panorama | 18h — Teatro Carlos Gomes



Segunda-feira (21)



- Arte de Portas Abertas | A partir de 9h — Santa Teresa e Lapa

- 19º Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul: Avant Première | À tarde — Cinelândia

- MIMO Festival | 21h30 às 22h30 — Circo Voador



Terça-feira (22)



- Exposição Dançar Diante da Lua | 10h — Casa Brasil

- O.Ponto | 14h — Largo da Carioca

- Festival Panorama Apresenta Espetáculo Monga, de Jéssica Teixeira | 19h — Teatro Nelson Rodrigues



Quarta-feira (23)



- Lançamento do Livro do Arquiteto Francis Kéré | 17h às 19h — Auditório Gilberto Freyre (Palácio Capanema)

- Exposições do Museu do Amanhã e MAR | Horário de funcionamento dos museu



Quinta-feira (24)



- FLUP | A partir de 9h — Praça Tiradentes

- Exposição Julia Lopes de Almeida | 10h — Real Gabinete Português

- Festa da Luz | 18h às 00h — Lapa, Cinelândia, Tiradentes, Largo da Carioca e Praça XV



Sexta-feira (25)



Festival Toca | 20h às 22h — Arcos da Lapa

Baile Black Bom | 20h às 22h — Praça XV



Sábado (26)



- Festival Rap Bazar | 13h — Praça XV



Domingo (27)



- Festival Paredão | A partir das 14h — Praça XV

- VLT do Samba + Feira das Yabás | 13h às 19h — Praça da Pira

- Festival Solar — Eu Prefiro Ser (Homenagem a Ney Matogrosso) | Arcos da Lapa

- Esquenta Honk Festival | 16h — Cinelândia