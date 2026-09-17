Giovanna Jacobina e Breno Fagundes - Reprodução/Instagram

Giovanna Jacobina e Breno FagundesReprodução/Instagram

Publicado 17/09/2026 14:05 | Atualizado 17/09/2026 14:18





Na imagem, eles aparecem sorridentes, se olhando e de mãos dadas em espaço externo próximo à natureza, ao som da música "Sunshine", do cantor Delacruz. Na legenda, o casal escreveu: "Nós", acompanhado de um emoji de coração. Nos comentários, Breno se manifestou demonstrando carinho pela amada. "Te amo", afirmou.

A ex-BBB e médica veterinária Giovanna Jacobina , de 27 anos, assumiu novo relacionamento em publicação nas redes sociais, na noite desta última quarta-feira (16). A irmã da fisiculturista e empresária Gracyanne Barbosa, de 42, revelou namoro com o jogador de futebol, Breno Fagundes, de 33, em postagem conjunta no Instagram.Na imagem, eles aparecem sorridentes, se olhando e de mãos dadas em espaço externo próximo à natureza, ao som da música "Sunshine", do cantor Delacruz. Na legenda, o casal escreveu: "Nós", acompanhado de um emoji de coração. Nos comentários, Breno se manifestou demonstrando carinho pela amada. "Te amo", afirmou.

Os internautas celebraram o namoro do casal. Um seguidor desejou alegria à Giovanna e Breno: "Vocês merecem toda felicidade do mundo", disse. Outra mostrou animação com a novidade: "Como fiquei com essa postagem. Você merece tudo isso e muito mais amiga, viva e seja feliz". Alguns, ainda, exclamaram: "Maravilhosos", "Lindos" e "Felicidades".



A influenciadora também mostrou presentes recebidos do companheiro em registro nos Stories. Ela se declarou. "Te amo, Breno, obrigada por me fazer feliz", e compartilhou imagem de buquê de flores, cartinha romântica, e pelúcia da Hello Kitty usando uma fantasia de abelha. "Ele falou que a bonequinha era pretinha igual a mim", contou.



Este é o primeiro relacionamento oficial de Giovanna desde sua participação no "Big Brother Brasil 2025". Ela entrou no programa como dupla da irmã, Gracyanne Barbosa. Na época do reality show, ela se envolveu com Maike Allan. O ex-BBB atualmente vive um namoro com Renata Saldanha, de 34 anos, vencedora daquela edição do BBB.



O novo parceiro da veterinária, Breno Fagundes, atua desde maio deste ano como atacante do Camaçari Futebol Clube, da Bahia. Ele já passou por equipes como Minas Boca, Iraty, Bela Vista, Socorrense, Boquinhense, Vilavelhense e Ceilandense. O atleta também tem experiência internacional. Em 2020, ele integrou o Lubuszanin Trzcianka, da Polônia. No momento, o jogador se recupera de uma lesão, e está passando uma temporada em Belo Horizonte, Minas Gerais.



Giovanna é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela mora desde os 10 anos de idade no Rio de Janeiro, local para onde se mudou junto da irmã mais velha e do ex-marido de Gracyanne, o cantor e ator, Belo, de 52 anos. De acordo com a influenciadora, ela mantém um bom relacionamento com a família, inclusive com o antigo companheiro da irmã, que ela considera como um pai de criação.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa

