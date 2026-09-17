Fernanda Paes Leme reflete sobre desejo de encontrar um novo amor - Reprodução/YouTube

Fernanda Paes Leme reflete sobre desejo de encontrar um novo amorReprodução/YouTube

Publicado 17/09/2026 19:22

Fernanda Paes Leme , de 43 anos, abriu o jogo sobre a vida amorosa após o término do noivado com Victor Sampaio em janeiro do ano passado. No podcast "Grande Surto", a apresentadora contou que deseja encontrar um novo amor, mas não sabe se estaria aberta a mostrar suas vulnerabilidades para outra pessoa.

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"Enquanto ninguém entra, ninguém balança... mas ninguém surpreende também. Acho que essa é a pergunta que estou me fazendo agora. Não é 'Por que estou solteira?'. Eu sei porque estou solteira, obviamente. A pergunta é: 'Eu realmente estou disponível para deixar alguém entrar, sem me anular, sem dar essa chavezinha na mão de alguém, mas deixar entrar?'", perguntou.

A mãe de Pilar, de 2 anos, levantou outros questionamentos sobre o começo de um romance. "Porque dizer que quero encontrar alguém é muito fácil. Eu quero encontrar alguém legal. Agora, eu quero abrir mão do espaço ou e perder um pouco desse controle? Correr o risco e criar expectativas, descobrir coisas que não gosto em mim mesma também? Quero ser descoberta?"

Fernanda Paes Leme comentou que gostaria de pular as etapas iniciais e chegar na fase em que já construiu intimidade com o futuro parceiro. "Acho que a gente está querendo uma coisa meio impossível, porque é a segurança de estar sozinha com a emoção de estar apaixonada. Ou seja: até quero namorar, só não quero conhecer ninguém. Não quero sofrer por um 'quase', não quero reorganizar a minha agenda, perder a minha paz, me machucar. Baixar aplicativo também não quero. Não quero fazer esforço. Também não quero morrer sem nunca mais me apaixonar", explicou.

Ela brincou, ainda, sobre os requisitos que espera encontrar em um pretendente. "A pessoa queria mesmo um relacionamento meio pronto, intimidade estabelecida com responsabilidade afetiva, química, bom-humor, vida própria, terapia em dia e, de preferência, frete grátis. Sigo solteira, mas aparentemente, aberta, sim. Horário comercial mediante agendamento. Interessados, podem mandar mensagem, dm... vou ver o que acho isso. Não sei o que faço. Estou chata. Será que estou chata ou exigente?", concluiu.