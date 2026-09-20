Mariana Fagundes celebra boa fase profissional - Divulgação

Mariana Fagundes celebra boa fase profissionalDivulgação

Publicado 20/09/2026 05:00

Com uma mistura contagiante de sertanejo e agrofunk, a música " Peão Todo Tatuado " faz o maior sucesso nas redes sociais. Intérprete da canção ao lado de Jeninho, Mariana Fagundes, de 33 anos, vibra com o novo momento profissional e pessoal, já que está à espera da primeira filha, Ísis, fruto da união com o empresário Alessandro Souza. Com duas décadas de carreira, a artista fala sobre o hit, a importância de ocupar espaço no mercado musical e muito mais. Confira a entrevista abaixo!

- A música "Peão Todo Tatuado" está na boca do povo. Qual a sensação de ter emplacado um hit? Esperava esse sucesso?



É uma felicidade enorme! A gente lança uma música sempre torcendo para que o público goste, mas não tem como prever quando ela vai realmente pegar. E 'Peão Todo Tatuado' foi acontecendo de um jeito muito bonito. Começou a crescer, o pessoal começou a cantar nos shows, nas redes sociais… e hoje ouvir todo mundo cantando junto é uma sensação indescritível. É muito gostoso ver uma música que você fez chegando nas pessoas dessa forma.



- A música é em colaboração com Jeninho. Como foi a parceria?

Foi muito especial! O Jeninho tem uma identidade muito forte e cantar com ele, com a energia dele, combinou demais com a proposta da música. Desde o começo, a gente sentiu que essa parceria tinha tudo para funcionar. Foi uma troca muito gostosa e o resultado ficou exatamente com a cara que a gente queria.



- Tem alguma curiosidade sobre os bastidores da gravação?

Tem! Quando o Jeninho me mandou a música pela primeira vez, eu confesso que não tinha gostado muito. (risos) Só que fui ouvindo, ouvindo… e, quando percebi, já estava me identificando com ela. Na gravação, então, foi outra história. A música foi ganhando vida e a gente foi entendendo cada vez mais o que queria fazer. Acho que justamente por isso ela ficou tão descontraída e gostosa de cantar.



- A canção faz um mix entre sertanejo e o agrofunk. Qual a importância dessa mistura de estilos?

Eu acho muito importante a gente não ter medo de experimentar. O sertanejo está sempre se renovando e conversando com outros gêneros, e essa mistura traz justamente uma sonoridade diferente, mais atual e que também aproxima públicos diferentes. 'Peão Todo Tatuado' tem a essência do sertanejo, mas ganha uma outra energia com o agrofunk. Acho que essa liberdade de misturar é uma das coisas mais legais da música hoje.



- Tem algum outro gênero que pretende integrar à sua música?

Com certeza! Eu sou muito aberta a experimentar e gosto de descobrir novas possibilidades dentro da minha música. Acho que cada estilo pode trazer uma textura diferente e, quando a mistura faz sentido, o resultado pode ser muito interessante. Então podem esperar novidades nesse sentido também.



- O sertanejo mudou muito nos últimos anos. Como você enxerga o momento atual do gênero?

O sertanejo está vivendo um momento muito forte e, ao mesmo tempo, muito plural. Hoje a gente tem espaço para diferentes vertentes, sonoridades e artistas, e isso é muito positivo. O gênero conseguiu se renovar sem perder a sua essência e continua muito presente na vida das pessoas. Para mim, fazer parte desse momento e poder construir a minha identidade dentro do sertanejo é muito especial.



- As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço, inclusive no sertanejo. Passou por dificuldades em relação ao machismo? Acredita que o cenário atual esteja melhor nesse sentido?

Acho que toda mulher que escolhe seguir uma carreira, principalmente em um mercado que por muito tempo foi tão masculino, acaba enfrentando alguns desafios. O importante é não deixar que isso faça a gente desacreditar da nossa capacidade. Hoje vejo, sim, muitas mulheres ocupando espaços importantes, liderando projetos e mostrando sua força, e isso abre caminho para tantas outras. Ainda temos muito para conquistar, mas acredito que estamos avançando.



- Você já está na estrada há alguns anos. Como decidiu que queria seguir carreira na música? Como foi o começo da carreira? Como avalia a sua trajetória?

A música sempre fez parte da minha vida e meus pais foram fundamentais desde o começo. Eles sempre acreditaram em mim e, até hoje, me acompanham na estrada e fazem parte da minha equipe. Então, de certa forma, a minha família vive essa carreira comigo. São 20 anos de muita história, aprendizado e trabalho, e tenho muito orgulho de tudo que construí até aqui. 'Peão Todo Tatuado' chega justamente como um novo capítulo dessa trajetória.



- Como concilia a agenda de shows e demais compromissos profissionais com a vida pessoal?

É um desafio, principalmente quando a agenda está mais intensa. A gente precisa aprender a se organizar e também a respeitar os momentos de descanso. Tento aproveitar ao máximo o tempo que tenho com as pessoas que amo e, ao mesmo tempo, estar 100% presente quando estou trabalhando. Acho que esse equilíbrio é importante para continuar fazendo tudo com verdade e energia.



- Quais são os projetos futuros?

Tem muita coisa acontecendo! Agora quero aproveitar muito esse momento de 'Peão Todo Tatuado', levar essa música para cada vez mais lugares e continuar trabalhando bastante. Também estou preparando novidades na música e alguns projetos que ainda não posso contar muito, mas que estou muito animada para mostrar. Tem música nova, shows e outras parcerias vindo por aí. Estou vivendo uma fase muito feliz e quero aproveitar cada momento.



- Mariana, você também está vivendo um momento especial na vida pessoal, à espera da primeira filha. Como define essa fase atual? Como estão as emoções, expectativas e preparativos para a chegada da Ísis?



Essa fase tem sido muito especial e, sem dúvida, uma das mais transformadoras da minha vida, eu sempre sonhei em ser mãe. Estou vivendo tudo com muita emoção, desde a descoberta da gravidez até os preparativos para a chegada da Ísis. É uma mistura de sentimentos: ansiedade, felicidade, medo, amor… tudo ao mesmo tempo. A gente começa a enxergar a vida de uma maneira diferente e a repensar muitas coisas. Estamos preparando tudo com muito carinho e contando os dias para conhecer o rostinho dela e viver esse novo capítulo da nossa história. A Ísis já é muito amada e esperada por todos nós!