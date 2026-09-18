Maya Massafera em nova publicaçãoReprodução/Instagram
Ela revelou memória da infância, "Sou só eu ou todo mundo fica emotivo no dia do aniversário? Gente, eu estava me arrumando para ir almoçar com a minha família agora, e eu estava lembrando, era quando eu tinha uns cinco ou seis anos de idade, que minha mãe fez uma festa para mim e o tema era super-heróis. Lembro que os meninos ganhavam máscara do Batman, ou do Super-Homem, e as meninas de Mulher Maravilha. Lembro que peguei a máscara da Mulher Maravilha, coloquei dentro da bermuda e coloquei a camiseta por cima, eu era muito pequena. Em alguns momentos da festa, eu entrava de baixo da mesa do bolo tirava a máscara rapidinho, colocava em frente à minha cabeça e voltava pra festa”.
Massafera contou que não entendia sua identidade, mas que não se via refletida em seu corpo. “Desde que me lembro por gente, nos meus pensamentos, sempre fui uma mulher trans. Eu não entendia o que era ser uma mulher trans, mas entendia que não pertencia àquele corpo. Então, se você perguntar ‘Maya, como que era isso?’, eu não sei explicar. Eu não entendia, mas eu não era feliz”, disse.
Apesar de ter uma vida privilegiada, ela não era feliz naquele período, “Graças a Deus, nunca passei necessidades, nunca faltou comida na minha mesa, sempre tive amor dos meus pais e amigos, sempre tive tudo o que eu quis de material. Mas, eu nunca fui feliz. Eu sempre achava um jeito de me mutilar. Eu não queria viver, eu não era uma pessoa feliz, eu não tinha felicidade, eu não tinha animo. Mas eu não entendia que era uma mulher trans”.
A influenciadora comemorou momento, e explicou que quer compartilhar felicidade com aqueles à sua volta. “Hoje, eu sou tão feliz e tão grata a minha vida e a tudo que estou vivendo. Estou fazendo 46 anos, mas dentro de mim, sou uma menina de 18 anos que quer viver toda a adolescência que ela nunca viveu. Quero ser feliz e sou feliz agora pela primeira vez. Só tenho amor no meu coração. Eu quero cada vez mais evoluir para só espalhar amor para todos vocês. Eu quero ser um ponto de luz nessa Terra, eu quero ser uma pessoa que transmite felicidade, eu quero só arrancar alegria, e risada de vocês. Feliz aniversário para mim”, falou.
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