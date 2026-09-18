Virginia Fonseca desistiu de fazer publicidade para casa de apostasReprodução/Instagram
Virginia Fonseca decide não fazer mais publicidade de casas de apostas
Posicionamento da influenciadora acontece quase dois meses após término de parceria comercial com plataforma online
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