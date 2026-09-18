Virginia Fonseca desistiu de fazer publicidade para casa de apostas - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca desistiu de fazer publicidade para casa de apostasReprodução/Instagram

Publicado 18/09/2026 17:21 | Atualizado 18/09/2026 18:03

Virginia Fonseca , de 27 anos, não fará mais publicidade para casas de apostas nas redes sociais. A decisão da influenciadora foi revelada pela Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (18), que ainda informou que propostas de outras empresas do setor foram recebidas e recusadas por ela.

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Em agosto deste ano, a assessoria da ex-mulher de Zé Felipe comunicou o término da parceira da empresária com uma plataforma de apostas. "A VF Digital comunica o encerramento da parceria comercial de Virginia Fonseca com a Blaze. A decisão foi formalizada observando os termos aplicáveis à relação contratual, encerrando-se de forma regular este ciclo", anunciou.

Investigação

Virginia Fonseca é alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O processo, que envolve também a casa de apostas Blaze, prevê indenizações por danos morais coletivos que podem somar até R$ 120 milhões devido alegações de publicidade enganosa.

Por determinação judicial, ela já estava proibida de associar as apostas a promessas de "lucro certo" ou "renda extra". A decisão envolve também uma aposta sugerida pela influenciadora no confronto entre Argentina e Cabo Verde, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em julho.

A namorada de Vinicius Jr fez uma sequência de vídeos nas redes sociais em que afirmou estar "esperançosa" com uma vitória inédita e histórica de Cabo Verde, incentivando o público a apostar na seleção africana contra a então campeã mundial. Ela destacava que o goleiro do time, conhecido como Vozinha, "pegaria todas" e garantiu que o palpite era seguro.

Após a vitória da seleção de Leonel Messi por 3 a 2, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios argumentou que Virginia Fonseca utilizou sua credibilidade para estimular um resultado improvável sem o devido alerta de risco. Além disso, o MPDFT alegou que a publicação omitiu a natureza comercial do conteúdo, configurando publicidade disfarçada e sem identificação clara.