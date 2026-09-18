Sabrina Sato comentou preparação para nascimento do filho - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato comentou preparação para nascimento do filho Reprodução/Instagram

Publicado 18/09/2026 20:08

Sabrina Sato interagiu com os seguidores nesta sexta-feira (18) e contou detalhes dos preparativos para o nascimento do filho que espera com Nicolas Prattes. No sexto mês de gravidez, a apresentadora revelou nesta sexta-feira (18) que só agora começou a pensar no quartinho do bebê.

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"Todo mundo fala que com o segundo filho a gente relaxa. Estou com seis meses de gestação e só comecei a resolver o quartinho do bebê agora. Nem enxoval ainda tem. Preciso da ajuda de vocês porque estou atrasada", disse nos Stories.

A apresentadora relembrou a experiência de montar o quarto da primogênita, Zoe, fruto da antiga relação com Duda Nagle. "Estava pensando aqui, faz mais de oito anos que a gente montou o quartinho da Zoe. Era um sonho. Tinha um teto cheio de luzinhas, que tem até hoje e era muito fofo. Mas de lá para cá, muita coisa mudou: tem produtos novos, tecnologia nova e muitas coisas que eu nem sabia que existiam".

Com a chegada do irmão, a menina também vai ganhar um outro espaço na residência. "Vamos fazer um novo quarto para a Zozo porque a gente achou que seria melhor assim para ela não ficar com ciúmes também. Ela está super empolgada", adiantou.

Sabrina Sato também entregou a previsão para o nascimento do bebê, que não teve o nome revelado. "Meu bebê deve nascer entre Natal e Réveillon. Se ele for como a Zoe, pode nascer até janeiro. Mas acho que a barriga está grande para seis meses e não deve ficar até janeiro".

Festa intimista

Em junho, Sabrina Sato brincou ao comentar sobre os gastos com o enxoval logo após saber que o bebê que espera será um menino. "Se fosse menina eu economizava! Eu doei a maioria das roupas da Zoe, mas guardei algumas coisas de recordação que daria para aproveitar. Agora, no menino, vou ter que comprar tudo de coisa nova, gente! Não vou poder economizar", afirmou.

A comemoração reuniu somente os familiares do casal e ocorreu graças à insistência de Zoe. "Foi muito bom ter feito. Ver a felicidade da Zoe, da família inteira e ver vocês todos comentando também... gente, a maioria das pessoas acertou! Eu tinha minhas dúvidas, estava bem desconfiada na verdade, mas estava sentindo uma gestação diferente".