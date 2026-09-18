Sabrina Sato comentou preparação para nascimento do filho Reprodução/Instagram
Sabrina Sato fala sobre chegada do segundo filho: 'Nem enxoval tem'
Apresentadora também contou que o bebê deve vir ao mundo entre os meses de dezembro e janeiro
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Ex-BBB desabafou em torno de situação em publicação nas redes sociais, nesta última quinta-feira (17)
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'Circo', disponível nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (18), faz parte do álbum mais recente da sertaneja, '30 & Poucos Anos'
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