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Veja fotos da festa de 1 ano do filho de Thiaguinho e Carol Peixinho
Cantor e influenciadora digital celebram o aniversário do primogênito, Bento, em São Paulo, neste domingo (20), com amigos e familiares
Parabéns! Thiaguinho, de 43 anos, e Carol Peixinho, de 41, celebraram o primeiro ano do filho, Bento, com um festão em São Paulo, neste domingo (20). A comemoração, com com tema "Circo", reuniu familiares e amigos, incluindo famosos.
O cantor e a influenciadora digital posaram para cliques com o herdeiro na entrada da celebração. O pequeno, inclusive, esbanjou fofura ao vestir uma roupinha na temática da festança, que contou com decoração personalizada - em tons de vermelho, branco, azul e amarelo - e atores dando vida a personagens circenses. "Vamos celebrar muito", vibrou Carol, nos stories do Instagram.
Pais e irmã do cantor, Seu Jota, Glória Maria e Ellen Barbosa, respectivamente, estiveram presentes, assim como a mãe da ex-BBB, Regina Peixinho. Amigo de Thiaguinho, o jogador de vôlei Bruninho também marcou presença no momento especial.
Angélica e Luciano Huck chegaram à festa com o primogênito, Joaquim, de 21 anos. O casal também é pai de Benício, de 18, e Eva, de 13. Fernanda Paes Leme foi clicada com a primogênita, Pilar, 2. Marido de Isis Valverde, o empresário Marcus Buaiz foi acompanhado dos filhos, José Marcus e João Francisco. Os herdeiros são frutos do antigo casamento com a cantora Wanessa Camargo.
Neymar Jr. prestigiou o aniversário do pequeno ao lado da mulher, Bruna Biancardi, e das filhas do casal, Mavie, 1, e Mel, 1. O casal está à espera da terceira filha, que se chamará Mariah. O jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, 15, e de Helena, 2.
Mariana Rios também esteve presente, junto com o marido, Juca Diniz, e o filho do casal, Palo, de apenas 9 meses. Bruno Cardoso, Lucas Morato, Fernando Pires, Douglas Silva, Tiago Abravanel e Fernando Poli também integraram a lista de convidados.
Primeiro aninho
Bento completou o primeiro aninho de vida neste sábado (19) e recebeu uma homenagem do cantor através das redes sociais. "Meu filho... Há exatamente um ano, às 00h22, você chegou. E eu também nasci de novo. Nasceu o Bento. Nasceu o Papai. Nasceu a Mamãe. Nossa família! Eu achava que conhecia o amor. Mas não sabia que era possível amar alguém mais do que a mim mesmo. Há 1 ano eu acordo e penso primeiro em você, depois em mim", escreveu Thiaguinho.
Thiaguinho também elogiou Carol Peixinho pela entrega máxima nos cuidados com Bento. "E, carinha, você tem uma mãe maravilhosa! Há 1 ano ela acorda de madrugada pra te dar o alimento da vida... Cuidando, protegendo, acolhendo... Amando você de um jeito que emociona acompanhar de perto. Eu dei muita sorte de ter uma esposa tão especial. E você deu muita sorte de ela ser sua Mãe. Seu primeiro ano também conta a história do amor e da entrega dessa mãe maravilhosa", disse o papai do Bento.
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